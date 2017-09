'É um orgulho imenso entrar na história do Real', diz Marcelo após renovação

O lateral-esquerdo Marcelo se demonstrou extremamente entusiasmado nesta quinta-feira após ter seu contrato renovado pelo Real Madrid até 30 de junho de 2022. Para o brasileiro, a extensão do vínculo o colocou na história de um dos mais tradicionais clubes de futebol do mundo.

"É um orgulho imenso entra na história do Real Madrid. Me sinto muito feliz e afortunado por estar neste clube grandíssimo. Estou contente por ter cumprido dez anos aqui e ter renovado por mais cinco. É um sonho cumprido que faz muito feliz a minha família e a mim", afirmou o brasileiro, que pode completar 15 anos de clube se cumprir o contrato até o fim.

"Conhecia o Real Madrid da televisão. Sempre foi muito grande, mas ao chegar aqui me ensinaram seus valores, que o clube ajuda pelo mundo aos mais necessitados, e isto me fez encará-lo com outros olhos, não apenas como uma grande equipe, mas como uma instituição muito grande", acrescentou em entrevista coletiva.

Marcelo, de 29 anos, é hoje um dos jogadores mais importantes do elenco, sendo o segundo capitão do time, atrás na hierarquia apenas do zagueiro Sergio Ramos. Feliz pelo reconhecimento, o lateral aproveitou para enaltecer algumas pessoas que o ajudaram em sua trajetória no clube.

E o primeiro deles foi o compatriota - e no início "rival" de posição - Roberto Carlos. "Ele me ajudou muito em minha chegada. Me facilitou as coisas, me levou para casa com sua família, me deu seu número de telefone", relembrou. "Não é normal que se porte tão bem com um jogador que chega para competir pela mesma posição. Mas me ajudou muito e segue dando conselhos. Além de ídolo, é meu amigo também."

Outro personagem elogiado foi o técnico Zinedine Zidane, bicampeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid. "É o técnico com quem mais me entendi. Nos comunicamos apenas com o olhar, assim como ele faz com outros jogadores. Em tão pouco tempo, conseguir unir uma equipe com grandes jogadores é difícil, mas ele o fez."

O lateral também exaltou o português Cristiano Ronaldo e falou até sobre um antigo rival - o brasileiro Neymar. "Tive a oportunidade de jogar com grandes atletas, mas destacaria Cristiano, porque é o jogador mais completo com quem já joguei. Dos rivais, quem mais me surpreendeu e me dificultou é Neymar", opinou.

Sobre o futuro, Marcelo comentou que ainda tem um sonho a realizar. E ele não tem ligação com o Real Madrid. "Há objetivos que quero conseguir. Sempre quero melhorar e aprender. E me encantaria ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil. É difícil, mas estamos no caminho adequado", completou.

Marcelo chegou ao clube em janeiro de 2007, com apenas 18 anos, e venceu quatro vezes o Campeonato Espanhol, ganhou três Copas do Rei, três Supercopas da Espanha, três Liga dos Campeões, três Supercopas da Europa e dois Mundiais de Clubes da Fifa.

