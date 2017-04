Dzeko faz 2 e vira maior artilheiro da Roma numa temporada; Lazio vence Sassuolo

A vitória da Roma sobre o Empoli, neste sábado, no estádio Olímpico, em Roma, por 2 a 0, colocou na história do clube o nome do bósnio Edin Dzeko. Autor dos dois gols da partida, o atacante se tornou o maior artilheiro do clube em uma temporada com 33 - somando jogos pelo Campeonato Italiano, Liga dos Campeões da Europa, Liga Europa e Copa da Itália.

Com o triunfo pela 30.ª rodada, a Roma chegou aos 68 pontos no Campeonato Italiano, cinco atrás da líder Juventus, e consolidou o time na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. O Empoli computou a sétima derrota seguida na competição e segue ameaçado de rebaixamento. Hoje, com 22 pontos, está sete acima do Palermo, o primeiro clube da zona da degola.

A Roma iniciou o primeiro tempo em cima do adversário e abriu o placar aos 12 minutos com Dzeko, aproveitando um cruzamento. A equipe romanista seguiu criando as melhores oportunidades, apesar de ter menos posse de bola que o Empoli, mas não conseguiu ampliar a vantagem.

No segundo tempo, a história se repetiu. Aos 10 minutos, o camisa 9 colocou a bola novamente nas redes do Empoli e aumentou a vantagem da Roma: 2 a 0. O gol também valeu a inscrição do nome de Dzeko como o maior artilheiro da Roma em uma temporada.

A partida seguiu bastante movimentada, mas com mais oportunidades para a equipe romanista, que ainda colocou uma bola no travessão do adversário com Mohamed Salah. O Empoli poucas vezes incomodou o goleiro polonês Szczesny.

Aos 27 minutos, a torcida da Roma delirou com a entrada de Francesco Totti. Com 24 anos de carreira, todos vividos no clube, o veterano, de 40 anos, substituiu Dzeko. Foi um momento muito comemorado pelos torcedores.

Também neste sábado, a Lazio venceu o Sassuolo de virada - 2 a 1 - e, desta forma, se manteve na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. O time chegou aos 60 pontos, três atrás do Napoli, terceiro colocado e que hoje estaria na principal competição do continente europeu. A equipe napolitana ainda joga na rodada. Neste domingo, enfrenta a Juventus, líder do Campeonato Italiano, no estádio San Paolo, em Nápoles.

Na partida disputada em Sassuolo, o time da casa saiu na frente com Domenico Berardi, aos 25 minutos do primeiro tempo. Mas, ainda na etapa inicial, Ciro Immobile - em posição duvidosa - empatou para o clube da capital italiana.

A virada da Lazio aconteceu nos minutos finais da partida e teve a ajuda do adversário. Aos 42 minutos do segundo tempo, Andrea Consigli colocou contra o próprio gol ao tentar cortar um cruzamento vindo da direita.

COPA DA ITÁLIA - Os dois jogos disputados neste sábado foram antecipados para que Roma e Lazio tenham mais tempo de preparação com vistas à segunda partida das semifinais da Copa da Itália. No primeiro jogo, a Lazio levou a melhor e venceu por 2 a 0. A volta está marcada para esta terça-feira, no estádio Olímpico, em Roma.

