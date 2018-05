Durante os Jems mães comemoram de um jeito diferente o segundo domingo de maio

Campo Grande (MS) – Os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) acontecem em Coxim e terminam domingo (13.5). E, neste segundo domingo do mês de maio é comemorado o Dia das Mães, momento em que a família se reúne para celebrar esta data especial.

A funcionária estadual Claudinéia Leandro, 36 anos, passará o Dia das Mães de um jeito diferente. A rio-brilhantense acompanha a filha Thanieli Leandro de Arruda, 12 anos, no Jems. A jovem atleta participa, pela primeira vez, dos Jogos Escolares, representando a EE Fernando Corrêa da Costa, de Rio Brilhante, no futsal feminino.

A atleta Thanieli não esconde a alegria de poder contar com o apoio da mãe durante os Jems. “É muito bom poder contar com os conselhos dela, falando aquilo que preciso melhorar durante a competição. Ela é maravilhosa”, complementa a desportista.

Durante a competição Claudinéia fica na torcida por Rio Brilhante e, para as meninas do futsal, ela é considerada a mãezona da equipe. “Sempre acompanhei os treinos, indo nos jogos e a gente acaba se apegando a todas elas, as meninas se sentem mais confiantes, se abrem comigo, dou apoio e torço a cada vitória”.

Nem todas as mães conseguem passar esse dia com os seus filhos, a exemplo da técnica da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Karina Pereira Quaini, que está trabalhando no Jems. “Como mãe temos as nossas obrigações e queremos o melhor para os nossos filhos, estou trabalhando por ele. O João Lucas entende, e sabe que meu coração está lá.”

Texto e fotos: Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)