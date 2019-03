Durant supera morte de irmão adotivo e Warriors vencem Pacers na NBA

Em uma noite de luto para o Golden State Warriors, Kevin Durant superou o assassinato do seu irmão adotivo para ajudar a equipe californiana a vencer o Indiana Pacers por 112 a 89, nesta quinta-feira, em rodada da NBA. O triunfo em casa manteve os atuais bicampeões na liderança da Conferência Oeste, já que o Denver Nuggets também venceu nesta noite.

Poucas horas antes do início da partida, Durant recebeu uma triste notícia. Clifford Dixon, adotado por sua mãe quando tinha 16 anos, foi morto a tiros num estacionamento em Atlanta, em sua festa de aniversário. O autor dos tiros fugiu e a polícia local investiga o caso.

Dixon, de 32 anos, atuou no basquete universitário entre 2009 e 2011 e esteve perto de jogar no NBB, no Brasil, em 2012. Ele chegou a fazer testes em algumas equipes, mas não foi aprovado. "A família Durant estende suas mais profundas condolências e orações à mãe de Cliff, parentes, familiares e amigos", diz um comunicado da família publicado nas redes sociais da mãe de Kevin Durant.

Apesar da perda, o astro esteve em quadra horas depois para defender os Warriors. E, mesmo abaixo da média, não decepcionou. Ele registrou 15 pontos, seis assistências e três rebotes. DeMarcus Cousins foi o maior destaque do time, com um "double-double" de 19 pontos e 11 rebotes.

Klay Thompson contribuiu com 18 pontos e oito rebotes e Stephen Curry foi mais discreto, com seus 15 pontos, quatro rebotes e sete assistências. Pelos Pacers, Tyreke Evans foi o principal jogador, com 20 pontos.

Os Warriors seguem na ponta do Oeste, com 49 vitórias e 22 derrotas. Já o Indiana Pacers ocupa o quarto lugar da Conferência Leste, ainda em busca da vaga nos playoffs, com 44 triunfos e 29 derrotas.

De olho no líder, o Denver Nuggets fez a sua parte nesta noite ao derrotar o Washington Wizards por 113 a 108, fora de casa. Nikola Jokic liderou o bom jogo coletivo dos visitantes. Quatro dos cinco titulares marcaram 15 pontos, incluindo Jokic, único a registrar um "double-double", com suas 11 assistências - pegou ainda seis rebotes.

Pelos Wizards, o destaque foi Bradley Beal, com 25 pontos. E Tomas Satoransky obteve um "double-double" de 16 pontos e dez assistências. O time de Washington ainda briga por uma vaga nos playoffs, no 11º lugar do Leste, com 30 vitórias e 43 derrotas.

Pelo Utah Jazz, que perdeu do Atlanta Hawks por 117 a 114, o brasileiro Raulzinho esteve em quadra nesta quinta e contribuiu com cinco pontos, dois rebotes e uma assistência em 12 minutos em quadra. Apesar do revés, a equipe do brasileiro segue dentro da zona de classificação aos playoffs, em sétimo lugar no Oeste, com 42 triunfos e 30 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Charlotte Hornets 113 x 106 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 108 x 113 Denver Nuggets

Atlanta Hawks 117 x 114 Utah Jazz

Phoenix Suns 98 x 118 Detroit Pistons

Sacramento Kings 116 x 100 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 112 x 89 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Orlando Magic x Memphis Grizzlies

New York Knicks x Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers

Toronto Raptors x Oklahoma City Thunder

Houston Rockets x San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Los Angeles Lakers x Brooklyn Nets