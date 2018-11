Durant faz 51 pontos, mas Warriors perde para o Raptors na prorrogação

Kevin Durant marcou 51 pontos e pegou 11 rebotes, mas não conseguiu evitar a derrota do Golden State Warriors para o Toronto Raptors, por 131 a 128, na rodada desta quinta-feira à noite da NBA. O jogo foi decidido na prorrogação, após empate por 119 pontos.

O destaque do time canadense, que faz a melhor campanha da liga até agora, foi mais uma vez o armador Kawhi Leonard, com 37 pontos na temporada. Pascal Siakam somou outros

26 e ajudou o Toronto a somar a sétima vitória consecutiva.

O Warriors, que ainda não pôde contar com o armador Stephen Curry, machucado, contou com 23 pontos de Klay Thompson e 20 de Jonas Jerebko. Foi a primeira derrota do Golden State para o Toronto desde março de 2014.

O time canadense melhorou ainda mais sua campanha e atingiu a marca de 19 vitórias, em 23 jogos, enquanto os atuais bicampeões da NBA perderam pela oitava vez, após 23 jogos.

Em Los Angeles, LeBron James foi mais uma vez decisivo, ao marcar 12 de seus 38 pontos nos cinco minutos finais do jogo, e liderar o Lakers na vitória por 104 a 96 sobre o Indiana Pacers. Os 14 pontos de Brandon Ingram e os 13 de Josh Hart também colaboraram para o time de Hollywood, que venceu pela décima vez em 14 jogos.

O Indiana chegou a assustar quando Domatas Sabonis colocou o time à frente no placar (89 a 88), mas LeBron acertou três arremessos de três pontos seguidos e garantiu o 12º triunfo do Lakers, em 21 jogos. Os 20 pontos e os 15 rebotes de Sabonis, filho do lendário pivô Arvidas Sabonis, não foram suficientes e a equipe de Indiana perdeu pela nona vez, após 22 partidas na temporada.

Jogando em Sacramento, o Los Angeles Clippers contou com 28 pontos de Tobias Harris e 24 de Montrezl Harrell para derrotar o Kings por 133 a 121. Bogdan Bogdanovic marcou 26 pontos e Marvin Bagley III outros 18 para a equipe da casa. O Clippers, que lidera a Conferência Oeste, acumula 15 vitórias e seis derrotas. O Sacramento perdeu 11 das 21 partidas disputadas.

Confira os resultados dos jogos de quinta-feira:

Toronto Raptors 131 x 128 Golden State Warriors

Sacramento Kings 121 x 133 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 104 x 96 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets x Utah Jazz

Philadelphia 76ers x Washinton Wizards

Brooklyn Nets x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Miami Heat x New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x Orlando Magic

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets