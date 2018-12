Durant decide no fim e Warriors bate o Mavericks em casa na NBA

Golden State Warriors e Dallas Mavericks fizeram um confronto bastante equilibrado na rodada de sábado da NBA. Os atuais bicampeões da liga, no entanto, tinham a seu favor Kevin Durant, que fez a diferença, principalmente na reta final, para garantir o triunfo por 120 a 116, em Oakland.

Embalado pelo calouro Luka Doncic, que marcou 14 de seus 19 pontos no primeiro tempo, o Mavericks foi para o intervalo vencendo por três pontos. No terceiro período, porém, o Warriors tomou conta do duelo e disparou na frente. Os visitantes até reagiram no quarto final e ficaram a um ponto de distância, mas Durant acertou arremesso de três a 15 segundos para o fim e deu números finais ao duelo.

O ala terminou como cestinha do Warriors, com 29 pontos, além de 12 rebotes e oito assistências. Stephen Curry contribuiu com 22 pontos e o reserva Jonas Jerebko marcou 23, sua melhor marca na carreira. Pelo Mavericks, além de Doncic, destaque para os 25 pontos de Wesley Matthews, os 17 de Harrison Barner e os 12, além de 23 rebotes, de DeAndre Jordan.

Com o resultado, o Warriors manteve-se na perseguição à liderança do Oeste, com 22 vitórias em 33 jogos, na terceira colocação. Já o Mavericks perdeu pela quinta vez consecutiva, deixou a zona de playoffs e já aparece na 11.ª colocação da mesma conferência, com 15 triunfos em 31 partidas.

Líder do Oeste, o Denver Nuggets não resistiu ao Los Angeles Clippers e foi derrotado fora de casa, por 132 a 111. Esta foi a décima derrota da equipe do Colorado em 31 partidas, ainda ocupando a ponta, mas já bastante pressionada, enquanto os californianos somaram o 19.º triunfo e estão na quinta colocação da mesma conferência.

O jogo coletivo do Clippers fez a diferença e a equipe teve três jogadores com pelo menos 20 pontos: Danilo Gallinari e Tobias Harris, com 21, e Montrezl Harrell, com 20, além de 10 rebotes. Pelo Nuggets, Nikola Jokic foi mais uma vez o destaque, com 19 pontos.

A segunda colocação do Oeste é do Oklahoma City Thunder, que também chegou a 21 vitórias ao passar pelo Utah Jazz fora de casa, por 107 a 106. Em um duelo bastante equilibrado, Donovan Mitchell perdeu a chance de igualar o placar a um segundo do fim, ao desperdiçar um lance livre, o que selou a 18.ª derrota da equipe, 12.ª do Oeste.

O triunfo do Thunder só foi possível graças a uma atuação memorável de Paul George, que terminou com 43 pontos, sendo 22 no terceiro período, além de 14 rebotes. Pelo Jazz, destaque para os 20 pontos de Mitchell e de Rudy Gobert, que ainda pegou 10 rebotes.

No Leste, o líder Toronto Raptors caiu para o terceiro colocado Philadelphia 76ers fora de casa. Sem contar com astros como Kawhi Leonard e Serge Ibaka, o time canadense perdeu por 126 a 101 e sofreu a décima derrota em 35 jogos, enquanto o adversário venceu pela 22.ª vez.

O pivô Joel Embiid conduziu a vitória do 76ers com 27 pontos, além de 11 rebotes, auxiliado pelos 26 pontos e 12 rebotes de Ben Simmons e os 22 pontos de J.J. Redick. Pelo Raptors, destaque para os 26 pontos de Pascal Siakam e os 20 de Kyle Lowry.

Segundo colocado do Leste, o Milwaukee Bucks foi surpreendido pelo Miami Heat, oitavo da conferência, e perdeu por 94 a 87, fora de casa, com atuação irreconhecível de Giannis Antetokounmpo, autor de apenas nove pontos. Melhor para o time da Flórida, que teve Josh Richardson como cestinha, com 16.

Nenê foi o único brasileiro a entrar em quadra no sábado e viu seu Houston Rockets levar a melhor no duelo texano com o San Antonio Spurs. O brasileiro anotou apenas dois pontos e pegou quatro rebotes, mas James Harden impulsionou os donos da casa ao triunfo por 108 a 101 com 39 pontos e 10 assistências.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Los Angeles Clippers 132 x 111 Denver Nuggets

Washington Wizards 149 x 146 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 126 x 101 Toronto Raptors

Miami Heat 94 x 87 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 108 x 101 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 120 x 116 Dallas Mavericks

Utah Jazz 106 x 107 Oklahoma City Thunder

