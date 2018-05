Duplas brasileiras são eliminadas em etapa suíça do vôlei de praia em Lucerna

O Brasil encerrou sua participação na etapa de Lucerna (Suíça) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia sem conquistar medalha. Neste sábado, as duas duplas femininas que ainda representavam o País perderam e deram adeus ao torneio de nível três estrelas do calendário da modalidade. As decisões de ambos os naipes - o Brasil não teve representantes no masculino - ocorrem neste domingo.

A final entre as mulheres será entre as chinesas Wang/Xia e as australianas Taliqua Clancy/Mariafe Artacho Del Solar.

As jogadoras brasileiras fizeram três jogos neste sábado. A dupla Josi/Lili começou bem o dia, vencendo com propriedade as italianas Menegatti/Giombini nas quartas de final por 2 sets a 0 (21/12 e 21/19), em 35 minutos. Nas quartas, o jogo da catarinense com a capixaba não foi páreo para as eficientes chinesas Wang/Xia, que venceram por 2 sets a 0 (21/15 e 21/15), também em 35 minutos.

Josi e Lili ficaram em quinto lugar na etapa, somaram 360 pontos no ranking mundial da temporada e levaram para casa R$ 10.800 em premiação.

Já a dupla Maria Clara/Elize Maia caiu nas oitavas de final. As brasileiras foram superadas pelas australianas Taliqua Clancy/Mariafe Artacho Del Solar por 2 sets a 1 (22/20, 13/21 e 15/8), em 48 minutos. Faltou entrosamento à parceria da carioca com a capixaba, que jogam juntas faz pouco tempo. A dupla do Brasil terminou a competição em nono lugar, conquistou 300 pontos e garantiu prêmio de R$ 7.200.

Juliana e Andressa formavam a outra dupla brasileira no torneio e já haviam se despedido da etapa na sexta-feira, depois de perderam na repescagem para as norte-americanas Emily Day/Flint por 2 sets a 1 (21/18, 16/21 e 15/7).

As três duplas voltam a entrar em ação na próxima semana, no torneio de nível quatro estrelas em Itapema, litoral de Santa Catarina, palco de outra etapa do Circuito Mundial.