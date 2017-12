Dupla brilha e Warriors derrota Miami Heat fora de casa após reviravoltas

Em jogo com seguidas reviravoltas no placar, o Golden State Warriors venceu mais uma na temporada e manteve à perseguição ao Houston Rockets na briga pela liderança da Conferência Oeste. Jogando fora de casa, o time de Stephen Curry superou o Miami Heat por 123 a 95, na noite deste domingo.

A partida disputada em Miami foi marcada por viradas em série no marcador. Os dois times se alternaram na frente até que o Warriors estabeleceu boa vantagem a partir do terceiro quarto. Isso aconteceu graças, principalmente, a Curry, responsável por marcar 30 pontos em 30 minutos.

O cestinha da partida anotou ainda dois rebotes e três assistências. Kevin Durant, por sua vez, contribuiu com 24 pontos e sete assistências. Klay Thompson, por sua vez, registrou 19 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Pelo time da casa, Goran Dragic se destacou, com 20 pontos.

Com o triunfo, o Warriors chegou ao aproveitamento de 18 vitórias e seis derrotas. Segue, assim, na segunda colocação do lado Oeste. É o dono da terceira melhor campanha da temporada regular até agora. Em situação diferente, o Miami Heat é apenas o 10º colocado, com 11 triunfos e 12 derrotas.

Atual campeão da NBA, o Warriors só está atras do Houston Rockets na Conferência Oeste. O líder assegurou sua posição ao derrubar o Los Angeles Lakers por 118 a 95, fora de casa. Em grande momento, o Rockets faturou a sétima vitória consecutiva sob a liderança de James Harden.

O astro da equipe foi o responsável por 36 pontos, nove assistências e quatro rebotes. O cestinha do Rockets e da partida teve a companhia de Chris Paul, que registrou 21 pontos, seis assistências e quatro rebotes. O destaque dos anfitriões foi Kyle Kuzma com seus 22 pontos.

O Rockets soma agora 18 vitórias e apenas quatro derrotas. O Lakers apresenta rendimento quase inverso: oito triunfos e 15 derrotas. Por isso ocupa apenas o 11º lugar da tabela, fora da zona de classificação aos playoffs.

Ainda neste domingo, o anfitrião Oklahoma City Thunder sofreu para vencer o time alternativo do San Antonio Spurs pelo apertado placar de 90 a 87. Os donos da casa só não tropeçaram porque Russell Westbrook voltou a liderar a equipe, ao registrar o seu sétimo "triple-double" da temporada, com 22 pontos, dez assistências e dez rebotes.

Com o resultado, o Thunder segue reagindo no campeonato. Em nono lugar, soma agora dez vitórias e 12 derrotas. Pela mesma Conferência Oeste, o Spurs é o terceiro colocado, atrás apenas do Rockets e do Warriors, com retrospecto de 15 triunfos e oito derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

New York Knicks 100 x 105 Orlando Magic

Miami Heat 95 x 123 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 112 x 106 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 90 x 87 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 95 x 118 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Indiana Pacers x New York Knicks

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x Detroit Pistons

Utah Jazz x Washington Wizards