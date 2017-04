Dudu ganha placa comemorativa por golaço marcado sobre o São Paulo

O Palmeiras entregou nesta terça-feira ao atacante Dudu uma placa pelo gol por cobertura marcado contra o São Paulo, no dia 11 de março, pelo Campeonato Paulista. No lance que abriu a vitória por 3 a 0, no Allianz Parque, o jogador notou o goleiro Dênis adiantado e chutou de longe para marcar.

Dudu postou nas redes sociais pela manhã uma foto com o prêmio, dentro do vestiário da Academia de Futebol. "Muito orgulhoso por receber essa homenagem do Palmeiras. Queria agradecer ao clube e ao presidente. Obrigado!", escreveu.

Homenageado pelo golaço sobre os são-paulinos, o atacante não viajou ao Uruguai, onde o time enfrenta o Peñarol, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, por estar suspenso. O jogador foi expulso justamente no último confronto diante do time uruguaio, batido por 3 a 2, no Allianz Parque, por esta fase de grupos da competição continental.

Além de Dudu, outros jogadores do Palmeiras receberam placas por gols bonitos marcados sobre o São Paulo. Em 2015, o meia Robinho foi premiado por um gol de cobertura feito sobre o então goleiro Rogério Ceni, hoje treinador do time tricolor. Antes disso, em 2002, o meia Alex também ganhou a honraria por um lance feito contra o rival, em clássico no Morumbi.

Veja Também

Comentários