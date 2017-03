Dudu brinca com gol de cobertura em clássico: 'Vi o lance mais de 40 vezes'

Mesmo focado no próximo jogo e dois dias depois do clássico, o Palmeiras ainda comemora a vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. A equipe alviverde treinou na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol e, ao fim da atividade, o atacante Dudu brincou com o gol por cobertura marcado sobre o goleiro Denis, ao dizer que a finalização foi mais bonita do que os dois lances parecidos ocorridos contra o rival no ano retrasado.

Assim como no último sábado, o clássico entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista de 2015 acabou 3 a 0 no Allianz Parque e teve um gol por cobertura em chute de longa distância. Naquela ocasião, o autor do belo lance foi o meia Robinho. O jogador repetiria o feito meses depois, no empate em 1 a 1 entre as equipes no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro do São Paulo na época era Rogério Ceni, atual técnico do time.

"O Robinho passou aqui e a gente virou muito amigo, ele ia na minha casa direto, eu na dele. A gente conversou por WhatsApp, ele até brincou que aprendi certinho com ele. Deixei um abraço para ele, fico feliz pela evolução dele lá no Cruzeiro", disse Dudu nesta segunda-feira. Apesar dos elogios, o atual capitão do Palmeiras afirmou que reconhece a beleza do chute do ex-companheiro, porém ao ser perguntado sobre qual dos três gols foi o mais bonito, ele escolheu o próprio lance.

"Até vi que o gol dele foi da mesma distância, só que o meu chute foi mais pela lateral. Como o Rogério Ceni achou o meu mais bonito, vou apoiar ele na escolha", afirmou Dudu, ao referendar a escolha feita pelo técnico do São Paulo no sábado ao ser perguntado sobre qual dos três gols ele achava o mais bonito. A vitória do Palmeiras por 3 a 0 encerrou a série de nove jogos de invencibilidade do rival.

Dudu disse que o chute de longa distância foi possível pelo estudo prévio feito sobre o estilo de jogo do São Paulo de toques curtos desde a defesa. A decisão do time foi pressionar o adversário e tentar causar um erro. O palmeirense contou ter notado no começo da partida de sábado o posicionamento adiantado do goleiro Denis e comemorou ter sido feliz em um estilo de finalização raro. Jamais o atacante havia marcado em um chute de fora da área.

Feliz pelo gol, Dudu contou ter revisto o lance muitas vezes. "Sinceramente, vi mais de 40 vezes o gol, olho no Instagram, meus amigos mandam toda hora lá no grupo. Muito feliz, mas agora é esquecer isso, é passado", disse o atacante, ao cobrar foco da equipe para o jogo de quarta-feira contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, pela Copa Libertadores. A partida será no Allianz Parque.

