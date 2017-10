Dovizioso supera Márquez e lidera treinos livres em etapa do Japão na MotoGP

Sob chuva no circuito de Motegi, o piloto italiano Andrea Dovizioso superou o espanhol Marc Márquez nesta sexta-feira e foi o mais rápido nos primeiros treinos livres da etapa do Japão da MotoGP. Apesar da pista molhada, o piloto da Ducati mostrou evolução ao longo do dia e desbancou o líder do campeonato.

Dovizioso começou o dia com desempenho discreto. Foi apenas o quinto mais veloz do primeiro treino livre, disputado na madrugada desta sexta pelo horário de Brasília. Ele anotou o tempo de 1min56s664. No entanto, reagiu prontamente na segunda sessão, baixando sua marca em quase dois segundos: 1min54s877.

Com este rendimento, superou o rival da Honda. Márquez iniciou o fim de semana com 1min55s418. E exibiu menor evolução para a segunda sessão, ao registrar o tempo de 1min54s920. Somente os dois pilotos correram abaixo da marca de 1min55s. Os dois pilotos já haviam protagonizado a disputa no mesmo traçado em 2016, com vitória do espanhol naquela corrida.

O terceiro mais veloz do dia foi o também espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia, com 1min55s061. Jorge Lorenzo (Ducati), outro representante da Espanha, foi o quarto, com 1min55s234. Lorenzo, na primeira sessão, sofreu uma queda no primeiro treino livre ao ser derrubado pelo britânico Cal Crutchlow (LCR), que derrapou na pista encharcada. Nenhum dos dois se machucou.

O top 5 foi completado pelo francês Johann Zarco (Yamaha Tech 3), com 1min55s468. Na sequência, vieram os italianos Danilo Petrucci (OCTO Pramac), com 1min55s541, e Andrea Iannone (Suzuki Ecstar), com 1min55s614, o espanhol Dani Pedrosa (Honda), com 1min55s773, Cal Crutchlow, com 1min56s149, e o também espanhol Álex Rins (Suzuki Ecstar), com 1min56s229.

O italiano Valentino Rossi teve desempenho discreto nesta sexta-feira. Na primeira sessão, marcou apenas 1min58s618. E, na segunda, evoluiu para 1min56s435. Foi o 12º mais veloz do dia. O piloto da Yamaha se afastou da briga pelo título ao perder uma das etapas do campeonato, por sofrer grave acidente num treino de enduro.

Com Rossi com chances remotas de título, a disputa se concentra no momento justamente entre os dois pilotos mais rápidos desta sexta. Márquez lidera a temporada, com 224 pontos, contra 208 de Dovizioso. O espanhol Maverick Viñales, apenas o 11º do dia, está em terceiro lugar, com 196 pontos.

Para o treino classificatório, neste sábado, marcado para as 2h10 (horário de Brasília), a previsão é de mais chuva. A corrida está agendada para as 3 horas (de Brasília) de domingo.

