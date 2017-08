Dovizioso desbanca Rossi no fim, vence em Silverstone e assume a ponta na MotoGP

O italiano Andrea Dovizioso não poderia pedir um domingo melhor em Silverstone. O piloto da Ducati buscou uma improvável vitória na etapa da Grã-Bretanha da MotoGP e ainda foi beneficiado pelo abandono de Marc Márquez para ultrapassá-lo e assumir a liderança da temporada.

O triunfo era improvável porque Dovizioso largaria apenas na sexta colocação, atrás de quase todos os concorrentes pelo título. E apesar da boa prova que fazia, o italiano parecia não ter condições de ultrapassar Valentino Rossi, que liderou quase toda a corrida. Mas a manobra veio a três voltas para o fim e deu ao piloto da Ducati o triunfo.

Com o resultado deste domingo, Dovizioso subiu para 183 pontos, deixando para trás Márquez, que abandonou a prova no fim por problemas na moto, não pontuou e agora é o segundo colocado na temporada, com os mesmos 174 pontos que começou o fim de semana.

Quem também teve motivos para comemorar neste domingo foi o espanhol Maverick Viñales, que chegou na segunda posição e viu diminuir sua diferença para a ponta da tabela. Ele segue em terceiro, mas agora a 13 pontos do novo líder.

Por outro lado, Rossi perdeu ótima chance de se aproximar da briga pelo título, a 26 pontos do líder. Depois de uma boa largada, o italiano multicampeão da categoria assumiu a primeira colocação e a manteve até as voltas finais, quando parecia ter o triunfo garantido. A briga a dez voltas para o fim era pela segunda posição, entre Dovizioso e Viñales, com Márquez grudado.

Dovizioso finalmente conseguiu a ultrapassagem após uma bela batalha com Viñales, que parecia perder rendimento e foi batido também por Márquez. Mas logo depois de conseguir ganhar a posição do rival, o espanhol viu o motor de sua moto sofrer uma pane e precisou abandonar a corrida.

A saída do concorrente pareceu embalar Dovizioso, que já não precisava mais se preocupar em perder a terceira posição - Viñales, que herdou a colocação de Márquez, estava distante - e passou a atacar Rossi.

Dovizioso travava outra bela batalha em Silverstone, que venceu a três voltas para o fim, com uma linda ultrapassagem sobre Rossi que lhe garantiu o triunfo. Abalado, o italiano multicampeão ainda viu Viñales deixá-lo para trás para garantir a segunda posição e teve que se contentar com um lugar no pódio.

Veja Também

Comentários