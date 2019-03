Dourado participa de treino e deve reforçar o Inter contra o Alianza Lima

O técnico Odair Hellmann deverá contar com Rodrigo Dourado para escalar o Internacional no confronto de quarta-feira, diante do Alianza Lima. O volante trabalhou nesta terça ao lado dos companheiros e deve atuar na partida que será realizada no Beira-Rio, pela segunda rodada da Libertadores.

Como na segunda-feira, Odair fechou a maior parte do treino de terça à imprensa. Mas se no dia anterior Dourado se ausentou da atividade, desta vez ele participou dos primeiros minutos, aos quais os jornalistas puderam ter acesso. Depois, os portões do Beira-Rio foram fechados.

Com Dourado, o Inter espera manter o bom momento e ampliar a sequência de vitórias na temporada, que já é de seis jogos. Será a primeira partida do time em casa na Libertadores em quatro anos, já que a última participação da equipe no torneio aconteceu em 2015.

"É um grande momento do clube, que se preparou para voltar à Libertadores, e estamos vivendo isso com a torcida. Sabemos que amanhã seremos recepcionados por uma massa colorada. Nossa perspectiva é de fazer um grande jogo", declarou o goleiro Marcelo Lomba nesta terça.

Apesar do retorno de Dourado, a escalação do Inter não está definida. Por esperar um adversário fechado, Odair pode tirar o volante Patrick e colocar um jogador mais ofensivo, como D'Alessandro. Há ainda a possibilidade de Rafael Sobis ganhar a vaga de Pedro Lucas no ataque.

Desta forma, o Inter deve encarar o Alianza Lima com: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick (D'Alessandro), William Pottker e Nico López; Pedro Lucas (Rafel Sobis).