Dourado e Nico López treinam e devem reforçar o Inter contra o Corinthians

Se a quarta-feira foi de sustos, a quinta foi de boas notícias no treino do Internacional. Duas das principais peças da equipe, o volante Rodrigo Dourado e o atacante Nico López participaram normalmente do treinamento colorado e mostraram estar em condições de encarar o Corinthians no domingo, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Desfalque na derrota de segunda-feira para a Chapecoense, Dourado iniciou o treino de quarta em campo, mas voltou a sentir as dores no pé direito e precisou deixar a atividade mais cedo. Nesta quinta, ele trabalhou normalmente do princípio ao fim e deu bons indícios de que atuará no fim de semana.

Já Nico López foi titular e marcou o gol do Inter na queda por 2 a 1 em Chapecó, mas deixou o gramado sentindo um problema muscular na perna esquerda. Ele foi desfalque no treino de quarta, mas se recuperou bem e também deverá estar à disposição de Odair Hellmann no domingo.

"Temos um jogo difícil, como todos, o Brasileirão é um campeonato muito difícil, agora vamos enfrentar um time grande, que sabe jogar em casa, mas também somos grandes, estamos bem e vamos buscar os três pontos", declarou o atacante.

Mas nem todas as notícias foram boas para o Inter nesta quinta. Depois de levar uma pancada no joelho no treino do dia anterior, o zagueiro Emerson Santos ficou na parte interna do CT realizando tratamento e se tornou dúvida para encarar o Corinthians.

A possível ausência do jogador é um problema para Odair porque o Inter já não contará com sua zaga titular, formada por Victor Cuesta, suspenso, Rodrigo Moledo, contundido. Se Emerson Santos também for desfalque, o treinador deverá escalar Thales ao lado de Klaus.