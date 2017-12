Dourado celebra ano no Flu e diz que quer ficar, mas avisa: 'Mercado está aberto'

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado do corintiano Jô, com 18 gols, Henrique Dourado viveu um dos melhores anos da carreira em 2017. Apesar da campanha ruim do Fluminense, o atacante se destacou e, por isso, atraiu a atenção de outros clubes para 2018. Ele garante que o desejo é permanecer nas Laranjeiras, mas já avisou que a possibilidade de sair é real.

"Eu tenho contrato com o Fluminense até 2020, já deixei isso bem claro. Mas nós sabemos que o Fluminense passa por algumas dificuldades. Meu desejo é de permanecer aqui, estou muito feliz e a minha família está bem adaptada. Só que o mercado está aberto. Eu deixo na mão do presidente e do meu staff, que estão cuidando disso", declarou nesta terça-feira, em entrevista ao SporTV.

O Fluminense se despediu da temporada com um empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no último domingo, e o tom das entrevistas de Gustavo Scarpa pareceu de despedida. Como Dourado, o meia tem sido um dos principais destaques do time carioca e já foi especulado em algumas negociações. Sobre o colega, o atacante também admitiu a possibilidade de saída.

"Como eu falei, o Gustavo fez um baita campeonato. Não só ele, como outros jogadores do Fluminense. Agora, isso cabe ao Fluminense, o próprio presidente já deixou claro. Eu sinceramente não percebi nenhum tom de despedida de nenhum atleta. Quando termina uma temporada, dificilmente se formará um grupo com os mesmos atletas. Mas em momento nenhum pareceu um tom de despedida. Depende do que o mercado irá nos fornecer", projetou Dourado.