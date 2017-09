Douradina abre no sábado a terceira fase da Copa Assomasul

Com seis equipes na disputa por três vagas à quarta etapa da competição, tem sequência no sábado (16) a terceira fase da Copa Assomasul. A cidade que vai sediar o evento desta vez é Douradina, localizada na região da Grande Dourados, no sul do Estado.

Dela participam as equipes de Bela Vista, Paranhos, Antônio João, Porto Murtinho, Douradina e Jardim, definidas por distância até a cidade-sede como determina o regulamento do campeonato.

Já o chaveamento dos confrontos foi definido por sorteio e na presença dos representantes dos times, durante arbitral ocorrido no último dia 5, no Auditório Dr. Renato de Souza Rosa, na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

Desta forma, as partidas desta fase ficaram assim distribuídas:

1º jogo (Bela Vista X Paranhos)

2º jogo (Antônio João X Porto Murtinho)

3º jogo (Douradina X Perdedor do 1º jogo)

4º jogo (Jardim X Perdedor do 2º jogo)

5º jogo (Vencedor do 1º jogo X Douradina)

6º jogo (Vencedor do jogo 2 X Jardim)

Ao final dos confrontos, três equipes se qualificam para a sequência do campeonato.

SEGUNDA ETAPA

A próxima etapa da Copa Assomasul será disputada no dia 23 deste mês na cidade de Sidrolândia. Dois Irmãos do Buriti, Rochedo, Bandeirantes, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia vão brigar por três vagas.

TERCEIRA ETAPA

A terceira e última etapa dessa fase acontece no dia 30 deste mês na cidade de Itaquiraí, sul do Estado. Lá, brigam pelas últimas três vagas as equipes de Sete Quedas, Dourados, Batayporã, Juti, Maracaju e Itaquiraí, time da casa.

Ao final das três etapas dessa terceira fase, dez equipes se qualificarão para a próxima fase da competição. A décima vaga será decidida por índice técnico entre os competidores dessa fase atual.

PREMIAÇÃO

A Copa Assomasul deste ano terá premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. Já o artilheiro e o goleiro menos vazado receberão R$ 750,00 cada, além de medalhas.

O evento tem patrocínio do governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul).

A Copa Assomasul é um evento tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade, com a participação de funcionários das prefeituras, câmaras, secretários municipais e prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido às eleições municipais.

O ranking atual entre os campeões da competição é o seguinte:

Maracaju conquistou o título 4 vezes, Sidrolândia 2 vezes, Iguatemi, Jardim, Corumbá, Bela Vista, Tacuru, Antônio João e Porto Murtinho uma 1 vez cada.

