Douglas Costa pede desculpas por cuspir em adversário em jogo da Juventus

O meia-atacante Douglas Costa pediu desculpas à torcida da Juventus por ter cuspido em adversário durante o jogo da equipe de Turim contra o Sassuolo, no domingo, em rodada do Campeonato Italiano. O jogador da seleção brasileira foi expulso de campo por ter cuspido em Federico Di Francesco.

"Gostaria de pedir desculpas a todos os torcedores da Juventus por essa minha reação equivocada no jogo de hoje. Peço também desculpas aos meus companheiros de time, que estão sempre comigo nos momentos bons e ruins. Errei feio, tenho consciência e venho me desculpar com todos por isso", declarou o brasileiro.

Costa fez questão de afirmar também que não costuma ter este tipo de comportamento em campo. "Deixo claro que essa atitude isolada não condiz com o que sempre mostrei em minha carreira", disse o meia-atacante, que não vai escapar de uma punição por parte do clube italiano.

Depois da partida, o técnico Massimiliano Allegri terá de enfrentar uma multa, cujo valor não foi revelado. "Mesmo que ele tenha sofrido falta, esses episódios não podem acontecer", disse Allegri aos jornalistas. "Não podemos cair em provocação", disse o treinador.

Apesar da expulsão do brasileiro, a Juventus levou a melhor no jogo ao vencer o Sassuolo por 2 a 1. O grande destaque da partida foi o português Cristiano Ronaldo, que marcou seu primeiro e também o segundo gol com a camisa da equipe italiana.