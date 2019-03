Dortmund volta a decepcionar, perde e pode ser igualado pelo Bayern na liderança

O Borussia Dortmund deu sequência ao péssimo momento vivido neste momento da temporada e perdeu mais uma nesta sexta-feira. O líder do Campeonato Alemão visitou o Augsburg na abertura da 24.ª rodada da competição, caiu por 2 a 1 e agora pode ser igualado pelo Bayern de Munique na ponta.

O Dortmund parou nos 54 pontos, três à frente do Bayern, que atua na rodada diante do Borussia Mönchengladbach no sábado, fora de casa. Para ultrapassar o líder, porém, o time bávaro precisa vencer e tirar uma diferença de seis gols no saldo, já que neste momento está com 25, contra 31 do rival.

Vindo de seis partidas sem vitórias nas últimas sete que disputou, o Dortmund encara o Tottenham na terça-feira, em casa, pelas oitavas de final, após ter perdido por 3 a 0 na ida. Já o Augsburg volta a atuar pelo Alemão no sábado da semana que vem, contra o RB Leipzig, fora de casa. A equipe é a 16.ª colocada da competição, agora com 21 pontos.

Nem mesmo o retorno de Marco Reus, recuperado de lesão, empolgou o Dortmund, que começou devagar nesta sexta e viu o Augsburg abrir o placar aos 23 minutos. Andre Hahn foi lançado na direita, aproveitou erro de Zagadou e tocou no meio para Ji Dong Won. Na primeira tentativa, ele foi travado, mas na segunda, colocou no ângulo direito de Bürki.

O Dortmund se lançou ao ataque, dominou a posse de bola e chegou a ter boas oportunidades. Mas uma falha da defesa visitante resultou no segundo gol do Augsburg. Aos 22 da etapa final, Hakimi saiu jogando errado e entregou nos pés de Ji Dong Won. Inspirado, ele pedalou para cima da marcação e tocou por cobertura para marcar um golaço.

No desespero, o Dortmund foi para cima e chegou a diminuir aos 35. Desta vez, o erro foi na saída do Augsburg, que entregou nos pés de Sancho. O atacante rolou para Götze, que deixou para Alcácer definir o placar. Os visitantes ainda tentaram nos minutos finais, mas pararam no bloqueio do Augsburg.