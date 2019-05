Dortmund vence, Bayern empata e decisão do título alemão fica para rodada final

O título do Campeonato Alemão será definido na 34ª e última rodada da competição pois, neste sábado, o segundo colocado Borussia Dortmund derrotou o Fortuna Dusseldorf por 3 a 2 em casa e o líder Bayern de Munique empatou sem gols fora de casa com o RB Leipzig.

Com os resultados deste sábado, o Bayern se mantém na liderança com 75 pontos, mas vê a diferença para o Dortmund, vice-líder, cair para dois pontos. Mesmo assim, o time de Munique ainda está em boa situação para conquistar o torneio nacional pela sétima vez consecutiva pois depende apenas de suas próprias forças na última rodada, em que precisa vencer o Eintracht Frankfurt em casa para não ter de torcer por um tropeço do Borussia.

Para voltar a ser campeã depois de sete anos, a equipe de Dortmund tem de derrotar o Borussia Mönchengladbach fora e torcer por uma derrota do rival. O empate não basta porque o saldo de gols, primeiro critério de desempates, do time bávaro é muito superior ao do Borussia (52 contra 35).

Para seguir na briga pela taça, o Borussia Dortmund teve de suar muito. Jogando em casa, a equipe foi superior ao Dusseldorf em quase todo o jogo, mas cometeu alguns erros primários e quase colocou tudo a perder. O norte-americano Pulisic, já negociado com o Chelsea, da Inglaterra, abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo.

Nervoso, o time mandante sofreu o empate logo no segundo minuto da etapa final numa falha clamorosa do goleiro Hitz, que viu o cabeceio fraco de Fink passar por debaixo de suas pernas. O Dortmund, no entanto, se recolocou rapidamente na liderança do placar ao anotar o segundo gol cinco minutos depois de levar o empate. O dinamarquês Delaney marcou em arremate de esquerda.

Aos 11, os visitantes desperdiçaram uma cobrança de pênalti e aliviaram um pouco a tensão dos torcedores no Signal Iduna Park. Eles ficaram mais tranquilos quando Gotze, nos acréscimos, fez o terceiro e sinalizou que o gol selaria o resultado. Engano, pois o Dusseldorf, mesmo com um a menos depois da expulsão de Bodzek, diminuiu aos 49 com Kwonalki. Aos 51, o time visitante perdeu a chance de empatar o jogo em finalização de Lukebakio por cima do gol e a vitória, muito suada e apertada, ficou mesmo com o Dortmund.

LEIPZIG SEGURA O BAYERN - A defesa do Leipzig, a melhor do campeonato - sofreu 27 gols - segurou o ataque mais positivo da competição e adiou a decisão pelo título. Invicto há 14 jogos, os donos da casa fizeram um bom jogo e conseguiram parar Lewandowski e companhia. O time de Munique até conseguiu balançar as redes com Goretzka, mas o VAR flagrou impedimento de Lewandowski no início do lance.

O gol anulado no começo do segundo tempo desanimou a equipe treinada por Niko Kovac e o ímpeto ofensivo caiu consideravelmente, de modo que o time bávaro só voltou a pressionar no final do jogo, mas sem êxito. Terá, assim, que ao menos empatar em casa para levantar o troféu mais uma vez.