Dortmund só empata com o Werder Bremen em casa e perde chance de colar no Bayern

Jogando em casa, o Borussia Dortmund perdeu uma boa chance de assumir a co-liderança do Campeonato Alemão, neste sábado, ao apenas empatar contra o Werder Bremen por 2 a 2, em partida válida pela sexta rodada da competição. O time comandado pelo técnico suíço Lucien Favre saiu perdendo em seu estádio Signal Iduna Park, chegou a virar o marcador do confronto, mas acabou concedendo a igualdade aos visitantes, deixando escapar a oportunidade de avançar na embolada disputa pelos primeiros lugares na tabela de classificação.

Com o resultado desta rodada, o Borussia Dortmund é apenas o sétimo lugar com 11 pontos, a três do líder Bayern de Munique, que mais cedo vencera, fora de casa, o Paderborn por 3 a 2. Entre as duas equipes, rivais de primeira grandeza nos últimos anos na liga, estão nada menos que cinco equipes.

Já o Werder Bremen, que vinha de uma derrota elástica por 3 a 0 para o RB Leipzig, em casa, na última rodada, se manteve em uma zona intermediária na tabela de classificação, com sete pontos e ocupando agora o 10.º lugar.

A partida deste sábado em Dortmund começou agitada com um gol de Milot Rashica logo aos sete minutos. A resposta da equipe da casa veio rapidamente, aos nove, com Mario Götze, de cabeça, aproveitando cruzamento preciso de Piszczek e deixando tudo igual.

Aos 41 minutos, outro astro do Borussia Dortmund, Marco Reus, recebeu assistência de Thorgan Hazard e fez o segundo gol para a equipe da casa, fazendo com que a torcida local ficasse em polvorosa. O caminho parecia aberto para o que seria o quarto triunfo do clube.

Entretanto, um gol de Friedl, ao completar jogada iniciada em cobrança de escanteio, acabou frustrando a chamada "Muralha Amarela" aos 10 minutos da etapa final, dando números finais à partida no Signal Iduna Park.