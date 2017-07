Dorival testa Lucas Fernandes e Marcinho no lugar de Wellington Nem no São Paulo

O técnico do São Paulo, Dorival Junior, testou os jovens Lucas Fernandes e Marcinho para a vaga do meia Wellington Nem - que faz tratamento devido a um trauma no ombro direito - no treino que comandou neste sábado no CT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, com vistas à partida contra o Grêmio, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Morumbi, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jovem Lucas Fernandes, de apenas 19 anos, recém-promovido das categorias de base, tem sido elogiado pelas atuações nos treinos e já recebeu oportunidades no Brasileirão. O atacante Marcinho, de 22, também tem sido bastante aproveitado por Dorival Junior. Ambos têm chances de surgir entre os titulares contra a equipe gaúcha.

Dorival Junior complementou a escalação no treino deste sábado com os jogadores que iniciaram o jogo contra o Vasco, na quarta-feira passada, que quebrou uma sequência de nove jogos sem vitórias do time tricolor paulista no campeonato: Renan Ribeiro; Bruno, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei, Petros, Jonatan Gomes e Cueva; e Lucas Pratto.

Os recém-contratados Hernanes (meio-campista) e Marcos Guilherme (meia-atacante) deverão fazer exames médicos no início da semana que vem e, em seguida, estarão à disposição da comissão técnica são-paulina. O zagueiro Aderllan, também anunciado recentemente pela diretoria, participou dos trabalhos técnicos deste sábado com o restante do grupo de jogadores.

O elenco do time tricolor paulista finalizará os preparativos para o duelo diante do Grêmio neste domingo. Depois, os atletas ficarão concentrados para a partida. O São Paulo ocupa apenas a 17.ª posição, com 15 pontos, dentro do grupo dos quatro times que hoje estariam rebaixados para a Série B.

