Dorival repete time e Santos deve ter Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Renato

O Santos terá Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira pela primeira vez em juntos em 2017. O trio será titular da equipe na estreia na Copa Libertadores, quinta, em Lima, no Peru, contra o Sporting Cristal. A formação foi confirmada em treino coletivo na manhã desta terça-feira.

Dorival Júnior mandou a campo no CT Rei Pelé o mesmo time que havia treinado na segunda-feira, com Vladimir; Victor Ferraz; Lucas Veríssimo, Cleber e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

O atacante começou a temporada depois dos companheiros, porque teve caxumba. Renato lesionou a panturrilha e só ficou à disposição de Dorival na semana passada, enquanto Lucas Lima se recuperou de lesão no joelho. Os três foram poupados no clássico contra o Corinthians, no sábado.

O treinador novamente fez experiências, com as entradas de David Braz, Bruno Henrique e Vladimir Hernández, que substituíram Lucas Veríssimo, Vitor Bueno e Copete, respectivamente.

Pelo menos até as 14h desta terça-feira, quando o elenco deixou a cidade de Santos para viajar a Lima, pegando voo em Guarulhos, o Hernández ainda não havia sido regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nesta terça vence o prazo limite para inscrição na Libertadores.

