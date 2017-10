Dorival quer São Paulo com pontaria calibrada para o duelo contra o Atlético-MG

Lutando para se afastar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo quer chegar à quinta partida seguida sem derrota nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e, para isso, sabe que terá de ter um ataque efetivo. Neste domingo, o técnico Dorival Junior comandou um treino de finalizações no CT da Barra Funda, na capital paulista.

As atividades com portões fechados começaram com um trabalho de chutes ao gol - de curta, média e longa distância. Na sequência, o treinador fez atividades táticas com todo o elenco, em campo reduzido, e dedicou parte do tempo ao treinamento de jogadas ofensivas contra linhas de defesa.

Entre os desafios de Dorival Junior nesta preparação para o duelo desta quarta-feira é definir o substituto do meia peruano Cueva, que joga as Eliminatórias com sua seleção e não deve viajar a Belo Horizonte. O argentino Jonatan Gomez é o favorito para a posição, mas Jucilei, Shaylon e Thomaz ainda brigam pela vaga.

Na zaga, o técnico trabalha com a possibilidade de que Rodrigo Caio também fique fora da partida contra os mineiros, além de Arboleda, que também joga as Eliminatórias pelo Equador. Convocado tardiamente para o jogo da seleção brasileira contra o Chile, nesta terça-feira, Rodrigo Caio ainda não está garantido na partida em Belo Horizonte. Por isso, Dorival Junior estuda as suas opções para formar uma dupla de zaga alternativa. Bruno Alves deve ser titular - Aderllan e o uruguaio Lugano miram a eventual vaga do zagueiro brasileiro.

Com 31 pontos, o São Paulo está fora da zona de rebaixamento, na 14.ª posição na tabela de classificação do Brasileirão, mas tem apenas um ponto a mais que Sport e Avaí, que abrem a zona da degola. Se vencer o Atlético Mineiro, pode chegar à zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

