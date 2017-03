Dorival lamenta gol ilegal, mas elogia Santos e projeta força máxima no ABC

O técnico Dorival Júnior ganhou novo fôlego no comando do Santos após o seu time arrancar um empate por 1 a 1 com o Sporting Cristal, na noite desta quinta-feira, em Lima, no Peru, na estreia do time na Copa Libertadores. O treinador deixou o campo lamentando o fato de que a sua equipe sofreu um gol validado após erro da arbitragem, mas se conformou com a igualdade conquistada no placar depois e exibiu otimismo ao projetar os próximos desafios da equipe alvinegra.

"O gol para mim, realmente, estava em impedimento. O jogador (Cazulo) que concluiu a jogada estava à frente do nosso defensor, a impressão foi essa, a de que o bandeira se omitiu em alguns momentos. Acho que tiveram oportunidades, (o resultado) espelhou o que foi a partida", afirmou o treinador, em entrevista ao canal FOX Sports após o confronto.

Para Dorival, o mais importante foi ter trazido do Peru um ponto na bagagem, ponto este assegurado graças a um gol de Thiago Maia aos 21 minutos do segundo tempo. E o empate veio justamente na partida na qual o Santos contou pela primeira vez no ano com o trio formado pelo volante Renato, o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira atuando juntos como titulares.

De volta à equipe após se recuperar de lesões, o trio deu mais consistência e experiência ao time do Santos, embora Ricardo Oliveira, ainda fora de ritmo, tenha exibido uma atuação apagada, aparecendo pouco no ataque santista. Renato e Lucas Lima foram mais participativos, sendo que o meia foi decisivo ao dar o lindo passe que resultou no gol de Thiago Maia.

"O Lucas vinha prendendo bem a bola e não poderia tirá-lo do time. O Renato também foi muito importante... Eles fizeram uma grande partida", analisou Dorival, que agora irá começar a preparar a equipe para enfrentar o São Bernardo neste domingo, às 18h30, no ABC, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Como o time santista hoje está fora da zona de classificação para a competição estadual, no qual figura em terceiro lugar do Grupo C, o treinador já avisou que pretende escalar força máxima no duelo. "Não pensamos em poupar ninguém, vai o time titular", informou.

LUCAS OTÁVIO - O Santos oficializou nesta sexta-feira o empréstimo do volante Lucas Otávio para o Avaí até o dia 5 de dezembro deste ano. Por meio de uma breve nota em seu site, o clube lembrou que o jogador ainda tem vínculo com o time santista até 7 de janeiro de 2019 e que receberá uma compensação financeira do clube catarinense.

