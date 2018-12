Dorival Junior se 'despede' e prevê grandes resultados para o Flamengo em breve

Em tom de despedida, o técnico Dorival Junior elogiou nesta terça-feira o desempenho do Flamengo na parte final do Campeonato Brasileiro, com a conquista do vice - atrás somente do Palmeiras -, e fez uma previsão otimista para o time da Gávea.

"Acho que foi cumprida uma etapa no Flamengo, fico muito feliz de ter retornado e colaborado com esse momento do clube. O Flamengo está se preparando para alcançar grandes resultados e isso não demora a acontecer, não tenho dúvidas. Fico muito feliz. Isso foi muito importante, certeza de que muitas coisas boas acontecerão ao clube em pouco tempo", disse o técnico, que deverá ser substituído por Abel Braga.

Dorival Junior esteve presente nesta terça-feira no curso para técnicos preparado pela CBF, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e deu entrevista para o canal FOX Sports. "Acho que foi cumprida uma etapa no Flamengo, fico muito feliz de ter retornado e colaborado com esse momento do clube", disse o treinador, que aceitou substituir Maurício Barbieri e dirigiu o time rubro-negro por 12 jogos, conquistando sete vitórias.

"Muitas coisas foram positivas. Vi uma evolução grande, uma recuperação no campeonato, colocamos uma pressão no Palmeiras, foram pequenos detalhes que não foram favoráveis à nossa equipe", afirmou Dorival Junior, que destacou o trabalho feito anteriormente. "O time já vinha com um desenho tático bom na mão do Maurício (Barbieri), tentamos acrescentar algo, os jogadores assimilaram com rapidez. Fico feliz de ter participado de um momento como esse do Flamengo. Poder passar para o torcedor: confiem nessa equipe, coisas boas acontecerão em breve".

Questionado se poderá conversar com Abel Braga, Dorival Junior tratou de tranquilizar o seu substituto. "Não sei se haverá uma conversa. Mas (ele) pode ter certeza que estará recebendo um grande grupo de trabalho. O corpo técnico do clube também é muito bom, são excelentes profissionais, faz com que o trabalho flua. O material humano que vimos lá, faz com que qualquer profissional possa desenvolver o seu trabalho e buscar os melhores resultados possíveis. Com certeza, o Abel terá todas as condições para desenvolver. Tem leitura rápida, vai saber extrair o máximo possível do elenco".