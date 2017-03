Dorival indica Santos com voltas de Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira

O Santos deve ter o retorno de Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira na estreia da Copa Libertadores, quinta-feira, contra o Sporting Cristal, no Peru. Os três jogadores, dos mais importantes do elenco santista, participaram de treino tático que abriu a semana no CT Rei Pelé, nesta segunda-feira.

Sem goleiro, o time foi formado por Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Cleber e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira. Durante a atividade, David Braz, Vladimir Hernández e Bruno Henrique entraram na equipe, nos lugares e Veríssimo, Vitor Bueno e Copete, respectivamente. Desses todos, só Bruno Henrique foi titular na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no sábado, pelo Paulistão.

A presença de Hernández diante do Sporting Cristal e na Libertadores de forma geral ainda é incerta. Até esta segunda-feira ele não foi regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sendo que a data limite para inscrição no torneio é dois dias antes da estreia - ou seja, terça-feira. O Junior Barranquilla ainda não havia enviado toda a documentação.

Dorival deve definir a equipe que joga contra o Sporting Cristal nesta terça-feira, em treino fechado à imprensa no CT Rei Pelé. O elenco depois viaja rumo ao Peru e, na quarta, faz treino de reconhecimento do estádio.

