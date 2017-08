Dorival faz testes e mantém dúvida no ataque do São Paulo para pegar o Coritiba

O técnico Dorival Junior, do São Paulo, fez vários testes no treino tático desta terça-feira no CT da Barra Funda. Depois de escalar o time titular, o treinador fez diversas alterações na equipe de olho na partida contra o Coritiba, na quinta-feira, às 19h30, no Morumbi, pelo Brasileirão.

No ataque, permanece a dúvida entre Marcos Guilherme e Marcinho. Depois de ter declarado que a entrada de Marcos Guilherme, autor de dois gols na vitória sobre o Botafogo, era uma possibilidade, o treinador voltou a escalar Marcinho, que teve atuação apenas regular, entre os titulares.

O lateral Edimar vê evolução na equipe após a chegada de Dorival Junior. "Ele (Dorival) mudou nossas linhas. Jogávamos com linhas espaçadas. Os adversários tinham espaço para contra-ataque. Corrigimos isso na recomposição. Na hora de marcar, atacante ou meio-campista precisa voltar para recompor e não deixar as linhas desguarnecidas", afirmou o jogador em entrevista coletiva.

O São Paulo está na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, uma acima da zona de rebaixamento, com os mesmos 19 pontos do Coritiba. O time do Morumbi leva vantagem no saldo de gols. Diante dos paranaenses, o São Paulo tenta alcançar a quarta partida sem derrotas.

Veja Também

Comentários