Dorival elogia reforços e diz que conta com permanência de Thiago Ribeiro

O técnico Dorival Júnior está contente com os cinco reforços contratados e com o elenco que tem à disposição no Santos neste início de temporada. Tanto que, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, ele indicou ser contra a liberação de atletas que fecharam 2016 desprestigiado, como o atacante Rodrigão, diversas vezes tratado como moeda de troca.

Além do ex-jogador da Campinense, também estariam na lista de "emprestáveis" o volante Alison, o meia Rafael Longuine e o atacante Thiago Ribeiro, que volta de empréstimo ao Bahia.

"Quero deixar que as coisas aconteçam. A princípio, eles ficam", afirmou o treinador, buscando motivos para elogiar Alison, Longuine e Rodrigão. "Já o Thiago Ribeiro sempre foi importante. Tem posicionamento tático, cumpre funções, é agressivo. Todo atleta passa por um momento instável. Ele tem capacidade, qualidade e condições de se recuperar bem. Confio muito", avalia Dorival.

Dos atletas que poderiam ficar no elenco, só os xarás Lucas Crispim e Lucas Otávio estão treinando com o time B. Os demais fazem parte do elenco principal, que perdeu Paulinho, Joel e Valencia, mas ganhou cinco reforços. Chegaram à Vila Belmiro o zagueiro Cleber (ex-Hamburgo), o lateral-direito Matheus Ribeiro (ex-Atlético-GO), o volante Leandro Donizete (ex-Atlético-MG), o meia Vladimir Hernández (ex-Junior de Barranquilla) e o atacante Kayke (ex-Yokohama Marinos).

O quinteto também foi elogiado pelo treinador. "De um modo geral foram contratações pontuais, importantes, com acréscimo na qualidade de um grupo que já é bom. Espero ainda mais um ou outro jogador para que tenhamos o quanto antes todos em condições de brigar por posição", comentou.

Esse reforço pode ser Bruno Henrique, atacante do Wolfsburg. "Não digo que o Bruno Henrique seria a cereja do bolo, mas viria para fortalecer elenco. É um grande atacante, que melhoraria um grupo já muito bom, em condições de melhorar ainda mais", admitiu.

