Dorival diz que São Paulo foi 'ao limite' por Scarpa e promete time competitivo

O técnico do São Paulo, Dorival Junior, disse nesta segunda-feira que o clube tricolor foi até o limite para tentar contratar Gustavo Scarpa, ex-Fluminense, e que foi anunciado nesta manhã pelo Palmeiras. O treinador evitou lamentar a ida para o rival e prometeu que a equipe do Morumbi será competitiva desde o início do Campeonato Paulista, que começa na quarta-feira.

"Espero que o Scarpa tenha muito sucesso na nova equipe. O São Paulo vai fazer as coisas com pés no chão. Como treinador, sempre quero ter grandes jogadores dentro da equipe, ele foi um atleta pedido, fomos ao nosso limite por ele, sei do esforço da diretoria, mas não temos que ficar lamentando. O São Paulo vai continuar lutando no seu caminho."

Dorival disse que o São Paulo estreará competitivo no Paulistão e prometeu revezar equipes diferentes para minimizar o desgaste no início da temporada. Apenas Sidão, goleiro titular, deve jogar todas as primeiras quatro partidas do time.

"Temos duas possibilidades treinadas. Estamos naturalmente tentando proporcionar aos jogadores melhores condições. Com apenas 12 dias de pré-temporada, é natural que não tenhamos as melhores condições. Por isso, encontraremos algumas dificuldades no início, depois tudo se encaminha. O time que estrear na quarta não jogará a segunda. Vamos intercalar nos primeiros jogos. Se mantivéssemos uma equipe, em algum momento teríamos problemas. Isso é respaldado pelos dados que nos são passados pelo clube."

O treinador lamentou a saída de Hernanes, que voltou para o futebol chinês, e disse que a equipe busca uma nova "concepção" em campo, agora sem o "Profeta". "Em razão de tudo que ele vinha produzindo, é difícil substituí-lo. O momento dele foi exemplar e ele estava numa condição que dificilmente se encontra no mercado. Temos que buscar uma nova concepção para a equipe. Com o Hernanes, a equipe tinha muita segurança, ele passava isso, e agora teremos que ver a reação do time em campo. Temos que readequar a equipe."

O São Paulo viaja nesta quarta para Sorocaba para enfrentar o São Bento fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O time do Morumbi está no Grupo B do torneio, com Ponte Preta, São Caetano e Santo André.