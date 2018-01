Dorival deixa Cueva fora da lista de relacionados para clássico com o Corinthians

Neste ano, o jogador se atrasou na reapresentação para a pré-temporada por compromissos comerciais relacionados à Copa do Mundo - Foto: Fox Sports

O meia Cueva não estará nem no banco do São Paulo neste sábado, para o duelo contra o Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O peruano não foi relacionado pelo técnico Dorival Junior, apesar de ter treinado normalmente nesta sexta-feira, depois de ter se recusado a jogar contra o Mirassol no meio da semana.

O futuro de Cueva no São Paulo parece incerto. Neste ano, o jogador se atrasou na reapresentação para a pré-temporada por compromissos comerciais relacionados à Copa do Mundo. Depois, pediu para não ser relacionado contra o Mirassol e foi às redes sociais lamentar a condição de reserva - posteriormente, alegou que não foi ele quem postou a publicação e pediu desculpas.

A novidade na lista de relacionados para o clássico é o volante Hudson, que voltou para o São Paulo depois de atuar emprestado ao Cruzeiro em 2017. Ele deve ser opção no banco. O zagueiro Arboleda segue como desfalque enquanto trata um estiramento na coxa direita.

Sem o zagueiro titular, Dorival deve manter Anderson Martins, que estreou na vitória sobre o Mirassol por 2 a 0. Com isso, a provável escalação do São Paulo contra o Corinthians é: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Petros e Shaylon; Marcos Guilherme, Brenner e Diego Souza.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Anderson Martins, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Pedro e Petros

Meias: Lucas Fernandes e Shaylon

Atacantes: Bissoli, Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme e Paulo Bóia