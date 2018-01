Dorival confirma que São Paulo vai utilizar dois times no início do Paulistão

Com pouco tempo de pré-temporada, o São Paulo vai utilizar dois times diferentes nas primeiras partidas do Campeonato Paulista. Foi o que confirmou neste sábado o técnico Dorival Junior, preocupado em melhorar a preparação de seus atletas. A equipe estreia na competição contra o São Bento, fora de casa, na próxima quarta-feira.

"São poucos dias de trabalho, por isso estamos preparando duas equipes para aproveitar ao máximo este período e para que possa dar condições de estar fortes em todas as partidas que disputar. Acredito no trabalho que está sendo desenvolvido e chegaremos bem desde a primeira rodada", prometeu o treinador, destacando a importância de conhecer bem o elenco.

"Isso é fundamental. Temos um grupo de trabalho com jogadores que despontaram das categorias de base, mas acima de tudo temos o conhecimento do dia a dia", disse o treinador. "Estes fatores nos dão uma condição de trabalho melhor. Tudo o que foi desenvolvido, trabalhado e observado anteriormente será complementado com os ajustes de agora".

No treinamento da última sexta-feira, Dorival Junior ensaiou um time para a estreia, formado por reservas. A escalação tinha: Sidão (Jean); Bruno, Rony, Aderllan e Reinaldo; Pedro, Hudson e Araruna; Júnior Tavares, Bissoli e Maicosuel.

Já o outro time, próximo da formação titular, tem treinado com a seguinte escalação: Sidão (Jean); Militão, Aderllan, Bruno Alves e Edimar; Jucilei, Petros, Shaylon, Lucas Fernandes e Marcos Guilherme; Diego Souza. Vale lembrar que Rodrigo Caio e Arboleda não treinaram no campo na última sexta-feira, enquanto que Anderson Martins aguarda estar regularizado para estrear.

Se acenou com a possibilidade de jogar com dois times, o treinador exaltou a importância do Paulistão. "Com certeza é o torneio regional mais difícil e equilibrado do país. Dizem que é uma competição sem importância, mas eu valorizo, sim, e sei o quanto é fundamental alcançar um grande resultado com o São Paulo. O clube busca isso. Será um campeonato especial, e farei o máximo possível para vencer".

Dorival Junior também falou neste sábado sobre o início do trabalho de Raí (diretor de futebol) e Ricardo Rocha (coordenador). "São pessoas que já conhecia, da minha geração e que chegaram com a intenção de acrescentar muito ao São Paulo. Espero que sejam felizes aqui. Cada um representa uma história bonita no clube, de respeito e conquista. Não tenho dúvida de que o trabalho deles nos dará uma condição ainda melhor, porque estão capacitados para desenvolver isso", completou.