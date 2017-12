Dorival confirma interesse em Victor Ferraz e quer permanência de Júnior Tavares

O técnico Dorival Junior, do São Paulo, disse nessa sexta-feira, na última coletiva do ano no CT da Barra Funda, que torce para que o lateral-esquerdo Júnior Tavares permaneça no time tricolor em 2018. Ele ainda confirmou interesse na contratação de Victor Ferraz, do Santos.

"(Victor Ferraz) é um grande nome e foi uma indicação, mas debatemos muitos nomes", disse o treinador. "É uma possibilidade. A diretoria do São Paulo fez um contato com a do Santos. Se acontecer, vai ser importante. Vamos priorizar os que estão aqui. Não sei quais atletas nós poderemos atacar, ir no mercado e tentar trazer. Internamente, é natural que eu discuta uma ou outra posição. Mas tem que reconhecer quem está aqui."

O nome de Junior Tavares vem sendo envolvido numa possível negociação com o Corinthians, em que o time alvinegro trocaria o atacante Lucca pelo lateral tricolor. Porém, Dorival quer manter seu lateral no elenco. "Conto com o Júnior. É natural que você ventile muitas coisas em torno dele. Chegam propostas de trocas, mas o Júnior pode desenvolver muito mais e tudo depende de tempo e de concentração maior dentro de campo."

Dorival confirmou que o lateral-esquerdo Reinaldo voltará ao Morumbi no ano que vem, depois de atuar emprestado à Chapecoense, e desconversou sobre o possível retorno de Iago Maidana. "O Reinaldo volta e o Maidana ainda não tem nada definido. O São Paulo precisa de alguns nomes. É natural que eu continue trabalhando para encontrar alternativas. Quero que o clube tenha condições de manter os salários em dia e dar condições para o trabalho. Preciso valorizar o que temos aqui dentro e a base, pois ela é a vida de um clube de futebol."

O treinador projeta um duelo difícil contra o Bahia, no próximo domingo, no Morumbi, e evita falar com otimismo no sonho de uma vaga na Libertadores, algo difícil para o São Paulo nesta última rodada do torneio.

"Precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos de uma combinação", diz Dorival. "Primeiro, você faz aquilo que seria a sua função. Acho que o campeonato que a equipe do São Paulo fez, de recuperação. Fico muito satisfeito pela nossa melhora na competição, jogando futebol, não com preocupações defensivas. Fico satisfeito por aquilo que eu presenciei em relação a um crescimento natural da equipe. Acredito que é isso que faz uma equipe alcançar um nível aceitável de rendimento."