Domingo teve corrida e caminhada feminina na Capital

Mais de 300 mulheres participaram neste domingo em Campo Grande, da 12ª Edição da Corrida e Caminhada Feminina, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com apoio da Associação Médica de Mato Grosso do Sul – AMMS, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul – OAB/MS e Caixa de Assistência dos Advogados – CAA.

A 12ª Corrida e Caminhada Feminina, uma realização de Márcio Rodrigues Sports, começou às 8h e a largada foi na sede da Ordem, na Avenida Mato Grosso o percurso foi de 5 km.

"Nesses tempos corridos, uma comemoração dessa natureza é muito importante para destacarmos a necessidade de exercícios regulares pelas pessoas, de todas as idades, especialmente para os idosos, para que tenham mais saúde e, consequentemente, mais qualidade de vida", afirmou a médica neuropediatra, Dra. Maria José Maldonado, presidente da AMMS.

Entre as autoridades presentes, que participaram da corrida e caminhada de 5 km, estavam o advogado Gervásio Alves de Oliveira Júnior, vice-presidente da OAB/MS e Carla Stehpanini, subsecretária da Mulher do Município de Campo Grande.