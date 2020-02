Dominante, Nadal perde só 3 games para coreano e faz semi com Dimitrov no México

Depois de se ausentar do circuito da ATP após o Aberto da Austrália, havia incerteza sobre o nível em que Rafael Nadal retornaria. Mas ele tem respondido com uma performance dominante no Torneio de Acapulco, no México.

O espanhol, número dois do mundo, avançou, em partida disputada na madrugada de quinta para sexta-feira (no horário de Brasília) para as semifinais da competição ao vencer, por 6/2 e 6/1, o sul-coreano Soon-Woo Kwon.

"Falaremos sobre sensações quando o torneio terminar, quando isso acontecer, mas por enquanto estou no caminho certo e melhorando", disse Nadal. "É uma coisa positiva, especialmente depois que fiquei um tempo sem competir. Para mim, era importante vencer partidas para obter ritmo e agora vem o melhor contra grandes jogadores".

"Amanhã (sexta-feira) é um desses dias difíceis, mas lindos porque você sabe que tem de entrar na quadra para desenvolver um bom jogo, se você quiser vencer", acrescentou o espanhol.

Nadal enfrentará agora o búlgaro Grigor Dimitrov, que venceu por duplo 6/4 o suíço Stan Wawrinka, terceiro cabeça de chave no México. Dimitrov foi campeão em Acapulco em 2014. O espanhol está em vantagem de 12 a 1 no confronto direto contra o búlgaro, para quem não perde desde 2016.

"Cada ano é um filme diferente, ele chega com sentimentos positivos porque fez um jogo consistente contra um dos melhores do mundo", acrescentou Nadal. "Vai ser uma partida difícil, como tem de ser, mas é uma partida boa para jogar e lutar. Eu me sinto a cada dia melhor e espero estar pronto para conseguir o que eu preciso para estar na final".

Nadal, que tem 19 títulos de Grand Slams e 84 de torneios da ATP no seu currículo, soma 18 triunfos e 2 derrotas no México e busca sua terceira conquista do evento, que ganhou em 2005 e 2013.

A partida entre Nadal e Dimitrov deve começar por volta da 1 hora de sexta para sábado. A outra semifinal de simples em Acapulco será entre os norte-americanos John Isner y Taylor Fritz.

Também na próxima madrugada, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot vão entrar em ação pelas semifinais da chave de duplas do evento mexicano contra os sérvios Nikola Cacic e Dusan Lajovic.