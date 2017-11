Do Equador, Paraguai e Argentina, ciclistas confirmam presença em Bonito ano que vem

O circuito de três dias (29, 30 e 31 de março) tem um total de 210 km - Divulgação

Considerada uma das maiores competições de mountain bike do País, a Brasil Challenge MTB já tem confirmada a participação de ciclistas do Equador, Argentina e Paraguai para as provas de Bonito. Atletas profissionais e amadores vão competir nas trilhas e estradas de um dos destinos do ecoturismo mais apreciados do mundo entre os dias 28 e 31 de março de 2018.

Em uma semana de inscrições abertas, mais de 10% das vagas paras as corridas foram preenchidas. Ao todo, são disponibilizadas 400 vagas para dois tipos de provas (100 para a prova de três dias e 300 para a prova de um dia). O circuito de três dias (29, 30 e 31 de março) tem um total de 210 km e pode ser disputado individualmente ou em dupla.

A segunda opção, que dura um dia, será disputada no dia 30 de março, apenas na modalidade individual. É possível escolher entre os percursos pró (90 km), sport (60 km) e turismo (30 km). A corrida de um dia será homologada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e pela Federação Mato Grosso do Sul de Ciclismo (FMSC) como etapa do ranking brasileiro de mountain bike maratona.

Todos os percursos começam e terminam em Bonito. Os trechos ainda serão divulgados pela organização.

Ciclistas - Entre os ciclistas do exterior que já garantiram a participação na Brasil Challenge MTB em Bonito estão a Gabriela Castaños (Equador), Mabel Ramirez (Argentina), Martin Ferre (Paraguai) e Veronica Velazco Clariá (Paraguai) e Andréas Peña Gutierrez (Paraguai). Entre os brasileiros tem representantes do Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins.

Embaixadores - Abraão Azevedo (Distrito Federal), Edicarlos “Rosinha” (Minas Gerais), Kilder di Melo (Minas Gerais), Marconi Ribeiro (Distrito Federal) e Rodrigo Nunes (Distrito Federal) são os primeiros atletas embaixadores da Brasil Challenge MTB em Bonito. Eles colocaram nas redes sociais códigos promocionais que dão 15% de desconto na inscrição para o público geral.

Inscrições - As inscrições são limitadas e podem ser feitas em três lotes. O promocional teve início em 25 de outubro e encerra nesta sexta-feira, 3 de novembro de 2017; o segundo lote abre no dia 4 de novembro de 2017 e fecha em 1° de fevereiro de 2018; e o terceiro ficará disponível para inscrição entre os dias 2 e 28 de fevereiro de 2018.

No momento da inscrição, o competidor tem que optar entre receber o kit atleta, composto por camiseta de ciclismo, camiseta de finisher, manguito, bandana, sacola, chaveiro e outros brindes; e o kit normal, composto pelo chip eletrônico de cronometragem e o número de bicicleta.

Detalhes sobre valores e formas de pagamento podem ser conferidos no site brasilchallengemtb.com. A organização da Brasil Challenge MTB em Bonito oferece a possibilidade de parcelamento em até 18 vezes – em até seis vezes sem juros ou a partir da 7ª parcela com acréscimo.

A Brasil Challenge MTB conta com o apoio dos parceiros Nutry, La Maglia Cycling Wear e Livon Bikes.

Confira a programação da Brasil Challenge MTB em Bonito:

27/03/2018

Recepção dos atletas

28/03/2018

Recepção dos atletas

Congresso técnico

Warmup (prólogo) – 7 km

29/03/2018

1º dia de prova (individual ou dupla) – 60 km

30/03/2018

2º dia de prova (individual ou dupla) – etapa rainha – 90 km

Prova MTB de um dia – percursos pró (90 km), sport (60 km) e turismo (30 km)

31/03/2018

3º dia de prova (individual ou dupla) – 60 km

1/04/2018

Dia livre para ciclistas e familiares