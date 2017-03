Djokovic vence na estreia e reencontra Del Potro; Federer atropela

Dois dos favoritos ao título do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer não decepcionaram em suas estreias, na madrugada desta segunda-feira. O campeão do Aberto da Austrália precisou de apenas 51 minutos para vencer. E Djokovic vai reencontrar o argentino Juan Martín del Potro na terceira rodada.

Vindo de um resultado aquém do esperado em Acapulco, Djokovic superou o britânico Kyle Edmund por 6/4 e 7/6 (7/5) sem sobressaltos. O número dois do mundo levou o set inicial com apenas uma quebra de saque. No segundo, sofreu uma quebra, mas devolveu em momento decisivo e, no tie-break, fez valer a grande experiência em Indian Wells.

Djokovic é o atual tricampeão no piso rápido de Indian Wells. Sua última derrota aconteceu em 2013, justamente contra Del Potro, seu próximo adversário na competição norte-americana. No retrospecto mais recente entre os dois, o sérvio venceu o argentino em Acapulco, mas perdeu dele na estreia nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Em sua estreia, Del Potro também venceu em sets diretos. O rival foi o compatriota Federico Delbonis, pelo placar de 7/6 (7/5) e 6/3. O melhor momento do jogo - e talvez de todo o campeonato - foi um "grand willy" seguido de um "lobby" que Del Potro acertou, ao bater a bolinha de costas, entre as pernas, encobrindo o rival. As arquibancadas fizeram a festa diante do lance genial.

Sem o mesmo brilho, mas com incrível eficiência, Roger Federer também venceu em sua estreia. Ele despachou o francês Stephane Robert por 6/2 e 6/1. Sem ter o saque ameaçado ao longo de todo o jogo, o suíço faturou cinco quebras de saque e conquistou a vitória esbanjando agressividade do fundo de quadra e no segundo saque do adversário.

Na terceira rodada, Federer vai enfrentar o local Steve Johnson, aumentando as chances do aguardado reencontro com Rafael Nadal no jogo seguinte, pelas oitavas de final. O espanhol vai encarar o compatriota Fernando Verdasco pela terceira rodada. Federer e Nadal decidiram a final do Aberto da Austrália, no fim de janeiro, com triunfo do suíço.

Também avançaram na chave masculina os locais Jack Sock e Taylor Fritz, o búlgaro Grigor Dimitrov, o alemão Alexander Zverev e o australiano Nick Kyrgios. O croata Marin Cilic, sexto cabeça de chave, se despediu na estreia, diante de Fritz.

Na chave feminina, as irmãs Pliskova, da República Checa, tiveram destinos opostos na rodada. Karolina, terceira cabeça de chave, superou a romena Irina Begu por 6/4 e 7/6 (7/2). Já Kristyna caiu diante da eslovaca Dominika Cibulkova, quinta pré-classificada, pelo placar de 2/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4).

