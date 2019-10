Djokovic e Nadal estreiam com vitória no Masters 1000 de Paris

Principais favoritos ao título, Novak Djokovic e Rafael Nadal estrearam com vitória no Masters 1000 de Paris nesta quarta-feira. Líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1 da competição realizada em quadra dura indoor na capital francesa, o sérvio sofreu um pouco, mas derrotou o tenista da casa Corentin Moutet por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4. Já o espanhol, atual número 2 do mundo, superou de forma bem mais tranquila o também francês Adrian Mannarino por 7/5 e 6/4.

Atuando diante de um talentoso adversário de 20 anos, que hoje ocupa a 97ª posição da ATP, Djokovic chegou a ter o seu saque quebrado por duas vezes na partida, mas aproveitou três de sete chances de ganhar games no serviço do rival.

Mesmo assim, o experiente tenista de 32 anos só conseguiu liquidar o primeiro set no tie-break e no segundo foi derrotado em quatro games por Moutet, que na estreia na capital parisiense havia surpreendido o sérvio Dusan Lajovic, 34º colocado da ATP.

Com o triunfo suado no jogo em que estreou direto na segunda rodada da competição, Djokovic avançou às oitavas de final e terá como próximo oponente o britânico Kyle Edmund, que em outro duelo do dia eliminou o argentino Diego Schwartzman com parciais de 7/5 e 6/3.

Nadal, por sua vez, também abriu campanha na segunda fase em Paris e eliminou Mannarino, o 43º tenista do ranking, exibindo maior eficiência com o seu saque. Sem oferecer nenhuma oportunidade de quebra ao francês durante todo o jogo, o espanhol converteu dois de sete break points, sendo o último deles para liquidar o jogo no décimo game do segundo set.

Assim, o vice-líder do ranking mundial avançou às oitavas de final e terá como próximo rival o suíço Stan Wawrinka, 16º da ATP, que em outro duelo desta quarta-feira derrotou o croata Marin Cilic por 2 sets a 0, com duplo 7/6, sendo que ganhou o primeiro tie-break por 7/3 e o segundo por 7/5.

Outros três cabeças de chave que garantiram vaga nas oitavas de final em Paris nesta quarta-feira foram o francês Gael Monfils, o austríaco Dominic Thiem e o grego Stefanos Tsitsipas. O primeiro deles eliminou o seu compatriota Benoit Paire com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4) e avançou para encarar o macedônio Radu Albot.

Thiem sofreu, mas superou o canadense Milos Raonic por 2 sets a 1, com 7/6 (7/5), 5/7 e 6/4, e na próxima fase vai encarar o búlgaro Grigor Dimitrov, que eliminou o belga David Goffin por 7/5 e 6/3. Já Tsitsipas despachou o norte-americano Taylor Fritz por 7/6 (7/3) e 6/3, se credenciando para enfrentar nas oitavas o australiano Alex De Minaur, responsável pela eliminação do espanhol Roberto Bautista Agut, nono pré-classificado, por duplo 7/6 (7/2 e 7/1).

Outros dois cabeças de cabeças de chave eliminados nesta quarta foram Fabio Fognini e John Isner. Na condição de 11º favorito, o italiano caiu de virada diante do canadense Denis Shapovalov com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3. Já o norte-americano, 15º na lista de favoritos, foi superado pelo chileno Christian Garín por duplo 7/6, com 7/5 e 7/4 nos tie-breaks.