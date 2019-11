Djokovic e Federer caem no mesmo grupo do ATP Finals; Nadal estreia contra Zverev

O sorteio dos grupos do ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas da temporada, em Londres, entre os dias 10 e 17 de novembro, foi realizado nesta terça-feira e definiu que Novak Djokovic e Roger Federer ficarão na mesma chave na capital inglesa. Respectivos vice-líder e terceiro colocado do ranking mundial, o sérvio e o suíço terão também como adversários pela primeira fase da competição o austríaco Dominic Thiem e o italiano Matteo Berrettini.

Estes quatro nomes vão integrar o Grupo Andre Agassi, lendário ex-tenista norte-americano que é um dos homenageados pela organização do importante evento em 2019. Já o espanhol Rafael Nadal, que nesta semana assumiu a condição de tenista número 1 do mundo, abrirá sua campanha contra o alemão Alexander Zverev, atual campeão, na próxima segunda-feira, e também vai encarar o russo Daniil Medvedev e o grego Stefanos Tsitsipas, respectivos quarto e sexto colocados da ATP. Eles integrarão o Grupo Bjorn Borg, icônico ex-tenista sueco que batiza essa chave.

O topo do ranking estará em jogo entre Nadal e Djokovic durante o ATP Finals, sendo que o tenista de Belgrado só conseguirá voltar à ponta se conquistar o título em Londres. O espanhol tem 640 pontos a mais do que o sérvio, que foi vice-campeão do torneio em 2018, e o atual número 1 do mundo não tem pontuação a defender na capital inglesa porque não participou da edição passada do evento, então por estar lesionado.

Nadal tentará terminar uma temporada como líder do ranking mundial pela quinta vez e luta para conquistar finalmente um título do ATP Finals, do qual foi vice-campeão em 2010 e 2012. Essa foi o 15º ano consecutivo que o espanhol se classifica para disputar este torneio, um recorde de classificações em sequência. Já Zverev, atual detentor do troféu, participará do evento pela terceiro ano seguido.

Djokovic, que fechou em cinco ocasiões uma temporada como número 1 do mundo, também ostenta cinco títulos do ATP Finals, no qual triunfou em 2008, 2012, 2013, 2014 e 2015, além de ter sido vice em 2016 e 2017. E seu rival de estreia nesta edição em Londres, no próximo domingo, será Berrettini, oitavo colocado do ranking e que debutará na competição.

Também no primeiro dia de disputas deste ATP Finals, Federer abrirá campanha diante de Thiem, quinto colocado do ranking. O suíço já faturou por seis vezes a taça do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, mas não ganha a competição desde 2011 - também ficou com o título em 2003, 2004, 2006, 2007 e 2010. Para completar, foi vice-campeão em 2005, 2012, 2013 e 2014.

Um dos ex-tenistas homenageados com o seu nome batizando uma das chaves desta edição do ATP Finals, Borg foi campeão do evento que reúne os melhores jogadores da temporada por duas vezes, em 1979 e 1980, anos em que ficou com o troféu com o torneio sendo realizado no Madison Square Garden, em Nova York. Já Agassi triunfou na competição em uma ocasião, em 1990, quando a mesma ocorreu em Frankfurt, na Alemanha.

DUPLAS - Foram sorteadas também nesta terça-feira as chaves do torneio de duplas do ATP Finals, que desta vez contará com a presença de apenas um tenista brasileiro: Marcelo Melo. Ao lado de Lukasz Kubot, ele vai encabeçar o Grupo Jonas Bjorkman e estreará no próximo domingo contra a parceria do croata Ivan Dodig com o eslovaco Filip Polasek. O jogador do Brasil e o polonês também terão pela frente na primeira fase do torneio as duplas Rajeev Ram (EUA)/Joe Salisbury (GBR) e Raven Klaasen (AFS)/Michael Venus (NZL).

Já o Grupo Max Mirnyi terá os principais cabeças de chave desta disputa do evento, que são os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. Eles estrearão na próxima segunda-feira diante dos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. Também vão integrar esta chave as parcerias Kevin Krawietz/Andreas Mies, da Alemanha, e Jean-Julien Rojer (HOL)/Horia Tecau (ROM).

No torneio de simples do ATP Finals, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais, com o líder de uma chave encarando o segundo colocado da outra. O mesmo vale para a disputa de duplas, que também terá quatro parcerias se classificando para o estágio seguinte da competição.

Confira as chaves do ATP Finals:

Torneio de simples

Grupo Andre Agassi

Rafael Nadal (ESP)

Daniil Medvedev (RUS)

Stefanos Tsitsipas (GRE)

Alexander Zverev (ALE)

Grupo Bjorn Borg

Novak Djokovic (SER)

Roger Federer (SUI)

Dominic Thiem (AUT)

Matteo Berrettini (ITA)

Torneio de duplas

Grupo Max Mirnyi

Juan Sebastian Cabal (COL)/Robert Farah (COL)

Kevin Krawietz (ALE)/Andreas Mies (ALE)

Jean-Julien Rojer (HOL)/Horia Tecau (ROM)

Pierre-Hugues Herbert (FRA)/Nicolas Mahut (FRA)

Grupo Jonas Bjorkman

Lukasz Kubot (POL)/Marcelo Melo (BRA)

Rajeev Ram (EUA)/Joe Salisbury (ALE)

Raven Klaasen (AFS)/Michael Venus (NZL)

Ivan Dodig (CRO)/Filip Polasek (ESL)