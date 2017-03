Djokovic é eliminado por Kyrgios em Acapulco e Soares avança nas duplas

O sérvio Novak Djokovic não resistiu ao poderoso saque do australiano Nick Kyrgios e acabou sendo eliminado nas quartas de final do Torneio de Acapulco, ATP 500 disputado em quadras duras. No fim da noite de quinta-feira, o número 17 do mundo surpreendeu o segundo colocado da lista ao superá-lo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (11/9) e 7/5, em 1 hora e 47 minutos.

Kyrgios disparou 25 aces em toda a partida e salvou o único break point do primeiro set, vencendo a parcial no tie-break. Na segunda parcial, o duelo seguiu igual até o 12º game, quando o australiano converteu break point, assegurando a vitória no primeiro duelo dele com Djokovic.

Nas semifinais, Kyrgios terá pela frente o norte-americano Sam Querrey, o número 40 do mundo, que superou na noite de quinta o austríaco Dominic Thiem, o nono colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Kyrgios e Querrey já se enfrentaram uma vez, com triunfo do australiano.

A outra semifinal do ATP 500 mexicano já estava definida e será entre o espanhol Rafael Nadal e o croata Marin Cilic.

Já pela chave de duplas do Torneio de Acapulco, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray se garantiram nas semifinais com a vitória sobre os norte-americanos Scott Lipsky e Querrey por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Seus rivais nas semifinais vão ser o alemão Philipp Petzschner e o paquistanês Aisam-ul-Haq Qureshi.

Já pelo torneio feminino, a croata Mirjana Lucic-Baroni (34ª colocada no ranking) se tornou a última classificada às semifinais ao vencer a francesa Pauline Parmentier por 6/2 e 6/3. Sua próxima rival vai ser a ucraniana Lesia Tsurenko. Já a outra semifinal do evento em Acapulco envolverá a francesa Kristina Mladenovic e a norte-americana Christina McHale.

