Djokovic derrota freguês e avança às quartas de final no Masters 1000 de Madri

O sérvio Novak Djokovic está nas quartas de final do Masters 1000 de Madri, disputado em quadras de saibro na Espanha. E nada melhor do que enfrentar um antigo freguês para conseguir uma tranquila vitória. Contra o francês Jeremy Chardy, o atual número 1 do mundo levou a melhor por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 7/6 (7/2), após 1 hora e 26 minutos - e ganhou pela 13.ª vez em 13 partidas contra o 47.º colocado do ranking da ATP.

Contra Chardy, Djokovic nunca perdeu um set sequer - foram 30 no total nestes 13 confrontos. O sérvio só teve um pouco mais de trabalho na segunda parcial por conta da melhora do francês em seu aproveitamento no serviço. O sérvio permitiu apenas um set point ao rival, mas conseguiu evitar a quebra e mostrou tranquilidade para ganhar a partida no tie-break.

O próximo adversário de Djokovic será o croata Marin Cilic, que um pouco mais cedo teve muito trabalho para não ser surpreendido pelo sérvio Laslo Djere, atual campeão do Rio Open. O número 11 do mundo perdeu o primeiro set e estava uma quebra abaixo no segundo quando iniciou a reação e foi buscar a virada por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.

A partida contra Cilic, nesta sexta-feira, será mais uma tentativa de Djokovic avançar pela primeira em 2019 às semifinais de um Masters 1000. Nas quadras rápidas nos Estados Unidos, o líder do ranking caiu na terceira rodada de Indian Wells para o alemão Philipp Kohlschreiber e parou nas oitavas de final em Miami para o espanhol Roberto Bautista Agut. Em Montecarlo, já no saibro, foi derrotado nas quartas pelo russo Daniil Medvedev.

Em outro jogo desta quinta-feira, os tenistas que venceram os principais torneios no saibro europeu disputados até agora se enfrentaram. Quem se deu melhor foi o austríaco Dominic Thiem, campeão do ATP 500 de Barcelona, que aplicou um 2 sets a 0 (6/4 e 7/5) no italiano Fabio Fognini, vencedor em Montecarlo. O próximo desafio do número 5 do mundo será contra o vencedor do jogo entre o suíço Roger Federer e o francês Gael Monfils.