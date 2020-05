Djokovic completa 33 anos e anuncia torneio beneficente de tênis em junho

Número 1 do mundo na atualidade, o sérvio Novak Djokovic completa 33 anos de idade nesta sexta-feira. E aproveitou a data de seu aniversário para anunciar que está organizando um torneio beneficente de tênis em junho em vários países da região dos Bálcãs, onde a Sérvia está situada. Será a primeira competição deste tipo desde a suspensão do calendário da temporada de 2020 da ATP, até pelo menos o final de julho, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Com o objetivo de arrecadar fundos para instituições de caridade, de acordo com um comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira pela equipe de relações públicas de Djokovic, o torneio se chamará "Adia Tour" e será realizado entre 13 de junho e 5 de julho em quatro países: Sérvia, Croácia, Montenegro e Bósnia-Herzegovina.

A convite de Djokovic, o austríaco Dominic Thiem, atual número 3 do ranking da ATP, e o búlgaro Grigor Dimitrov, 19.º colocado, já confirmaram que participação do torneio. Segundo a organização, o que não foi decidido ainda é se haverá torcedores nas partidas ou se apenas será possível acompanhá-las pela televisão.

Os países da região dos Bálcãs formam uma zona com índices baixos de infecções da covid-19 na Europa. Com mais de 22 milhões de habitantes, foram registrados menos de 20 mil casos e 650 mortes.

ANIVERSÁRIO - Nascido em Belgrado em 1987, na então Iugoslávia, o atual número 1 do mundo não apenas conquistou os fãs do esporte com seu desempenho, mas também ajudou a promover a nação natal. "A Sérvia foi o país em que cresci e que me permitiu evoluir como pessoa e chegar a ser o tenista que sou agora. Sinto que o esporte aproxima as pessoas e realmente acredito nisso. Por causa dos esportes, nosso país melhorou muito sua imagem no mundo e fico feliz em ter minha parte nesse impacto", afirmou.