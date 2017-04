Divulgada classificação do 2º Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike

Realizado no último sábado (22), em meio a maior reserva de Mata Atlântica do interior do Brasil, o 2º do Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike, movimentou o município de Bodoquena, cidade localizada no interior de Mato Grosso do Sul. A prova reuniu mais de 800 atletas de vários estados do país, entre eles, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Sergipe e Goiás e do país vizinho, Paraguai, além de familiares dos ciclistas e moradores da região.

A 2ª edição da prova desportiva, na modalidade mountain bike maratona (longa distância), com estilo off-road (estradas pavimentadas, estradas de chão, trilhas em morros e matas), promovida pela equipe esportiva “Atitudes Aventuras & Desafios” contou com as categorias Pró, Sport e Turismo, com percursos de 97, 57 e 25 quilômetros, respectivamente.

“Essa edição do desafio em Bodoquena no surpreendeu desde o início, em razão do número de inscritos. No dia da prova não foi diferente. O clima de animação dos participantes, além dos familiares e moradores que marcaram presença tornou a disputa ainda mais emocionante”, comentou Giordanni Carlin, integrante da “Atitude Aventuras & Desafios”.

Classificações

Confira os nomes dos atletas que levaram os três primeiros lugares nas categorias Pró e Sport.

Pró Feminina:

Adriana Severina Farias Lima - Campo Grande (MS)

Bruna Carolina Franco Fagundes - Campo Grande (MS)

Luciane Canziani de Almeida - Regente Feijó (SP)

Pró Masculina:

Daniel Carneiro Brum Ribeiro Zoia - Vicosa (MG)

Lúcio Otávio Soares - Itabirito (MG)

Cleomedes Vanelli de Souza - Campo Grande (MS)

Sport Feminina:

Lidiany Nunes de Oliveira e Silva - Dourados (MS)

Juliana de Deus Lima Flores - Campo Grande (MS)

Anna Paula Capitel Camargo - Corumbá (MS)

Sport Masculina:

Valdeir Souza da Silva - Miranda (MS)

Dheimys Barros Ferreira - Campo Grande (MS)

Rogério Sestari Franco - Corumbá (MS)

Confira a lista completa de classificação, acessando o site oficial http://www.atitudeaventuras.com.br/ ou clicando nos links:

Classificação Geral: http://migre.me/wuSl4

Classificação por Categoria: http://migre.me/wuSj

Veja Também

Comentários