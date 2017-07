Divulgada a classificação do 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike

A 3ª edição do Desafio Piraputanga de Mountain Bike movimentou o pequeno Distrito de Piraputanga, localizado no município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. Promovida pela equipe esportista “Atitude Aventuras & Desafios”, a prova desportista aconteceu no último domingo (30) e teve 920 participantes, entre atletas de vários estados brasileiros, além de ciclistas de renome nacional.

Com o apoio de familiares e moradores locais na torcida, ciclistas de várias idades, divididos entre três categorias, PRÓ (85 KM), SPORT (52 KM) e TURISMO (20 KM) percorreram estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio, entre a região do Distrito de Camisão e Furnas dos Baianos I e II.

Os cinco primeiros colocados das categorias Pró e Sport receberam troféu e medalha personalizados. Os demais participantes receberam medalha personalizada do evento.

De acordo com Giordanni Carlin, um dos organizadores, a prova teve recorde de inscritos. “Temos sido surpreendidos com a quantidade de interessados em participar das provas. Essa 3ª edição do desafio em Piraputanga teve 920 inscrições confirmadas. Isso nos mostra que estamos trabalhando no caminho certo e que todo esforço e dedicação da equipe Atitude Aventuras & Desafios na organização tem valido a pena”, comemora.

Classificação

Na categoria PRÓ-MASCULINO, os cinco primeiros colocados foram:

1º Lucio Otávio Soares - Itabirito - MG

2º José Gabriel - Poços de Caldas - MG

3º Daniel Carneiro Zóia - Viçosa - MG

4ª Josimar Schimanski dos Santos - Campo Grande - MS

5º Henrique Martins Fonseca - Belo Horizonte – MG

O primeiro colocado na categoria Pró-Masculino, campeão brasileiro no sub 30, Lúcio Otávio diz ter alcançado seu objetivo nessa prova. “Primeiramente estou muito contente com o resultado, era o que a nossa equipe almejava, colocar nós três, eu, Daniel Zoia e José Gabriel, nas primeiras colocações gerais da prova e muito feliz em levar esse título para casa. Essa é a 3ª vez que venho competir em Mato Grosso do Sul e como sempre sou muito bem recebido por todos. Que venham os próximos desafios”, comentou.

O campeão ainda elogiou a organização do desafio. “A equipe organizadora, como sempre, deu um show de organização, com marcação impecável e pontos de apoio muito bem estruturados. Estão todos de parabéns”, falou o atleta.

Na categoria PRÓ-FEMININA, subiram ao pódio:

1º Sofia Isabel Subtil - Guaratingueta - SP

2º Adriana Severina Farias - Campo Grande - MS

3º Cristiane Bonazzio - Três Lagoas – MS

Para conferir a classificação geral e por categorias acesse o site http://www.atitudeaventuras.com.br/ ou clique no link http://mixcrono.com.br/resultado.php?ID=10?

