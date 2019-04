Diversão e atividade física em família marcam novo momento da Ginástica Artística na Capital

Referência nacional, o Centro de Formação de Atletas Professora Rose Rocha, foi palco nesta terça-feira (23) do dia da Família fazendo a festa para pais e alunos que aproveitaram para brincar e se exercitar com os movimentos da ginástica artística. Crianças e adultos passaram por 6 estações conhecendo os exercícios e os novos equipamentos doados pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Até o prefeito Marquinhos Trad entrou na diversão. “Quando assumimos, o Cefat ficava na Calógeras e não tinha condições de treinar lá, fizemos o compromisso, e cumprimos, de dar um espaço adequado, de qualidade e com segurança para os filhos de vocês, e é isso que temos feito em toda a gestão, uniformizamos as crianças da educação municipal com uniformes de qualidade, instalamos núcleos com oficina de ballet, entre outras atividades, e procuramos um novo prédio para o Cefat. Temos que cuidar dos filhos de vocês como cuidamos dos nossos”, avaliou Marquinhos.

Emocionado, o professor João Rocha, presidente da Câmara de Vereadores, lembrou quando a ginástica acontecia na Júlio de Castilhos. “São muitos anos dedicados a ginástica, a melhoria, ao reconhecimento e hoje está com tudo novo, em um novo momento e com promessas de futuros atletas. A professora Rose (in memorian) com certeza está feliz e comemorando conosco toda essa vitória”, disse.

Os saltos e pulos nos equipamentos animaram a advogada Lilian Darc Ramos Sampaio, 35 anos, que acompanhou a filha Ramos Matias Pimenta. “Foi excelente. Eu nunca tinha feito. Foi bom para saber qual a dificuldade da minha filha que está superando limites, melhorando a timidez e com apenas um ano de projeto”, elogiou.

A filha Ramos Matias Pimenta também conta sua experiência. “Eu sempre gostei da ginástica, me sinto bem aqui. Já sei fazer vários movimentos que via as meninas fazendo na TV, falta apenas aprender o mortal”, brinca ela que trouxe as amigas Sofia e Maria Luíza.

Novo momento na Ginástica

Em sua fala o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, dividiu mais uma conquista com pais e alunos. “Sabemos que a mudança de local foi ótima e que os novos equipamentos são excelentes, mas quero dividir com vocês a compra de 4 climatizadores que devem ser instalados nos próximos meses e que irão melhorar ainda mais os treinos e as atividades”, finalizou.

Para a coordenadora do Cefat, o dia foi de muitas comemorações. “Além do Dia da Família, o CEFAT comemora a nova casa, novos aparelhos e a união entre professores, pais e alunos. Não formamos apenas bons atletas, mas estamos formando bons cidadãos”, comentou Elaine Nagano.

Aparelhos

Ao todo, sete aparelhos femininos e masculinos foram instalados no Cefat. Os aparelhos são: mesa de salto, paralela simétrica, barra, paralelas assimétricas, argola, trave, colar de proteção salto, trampolim, esteira e colchões de diversas medidas. Hoje o Cefat atende 400 crianças entre meninos e meninas de 4 a 12 anos.