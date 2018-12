Dirigente do Cruzeiro revela propostas do Corinthians por Thiago Neves e Sassá

Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, revelou propostas feitas pelo Corinthians para contratar o meia Thiago Neves e o atacante Sassá. Mas, ao mesmo tempo, o dirigente negou o acerto com o clube paulista.

Thiago Neves tem mais um ano de contrato com o time mineiro, enquanto Sassá é jogador do Cruzeiro até pelo menos o fim de 2021.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, Itair Machado deu detalhes: "Eu disse que a multa da rescisão do contrato do Thiago neves é de R$ 30 milhões. O time de Dubai (no início de 2018) anunciou para o Cruzeiro que pagaria a multa de US$ 10 milhões, mas o Thiago Neves não quis ir, então não pagaram. Não foi o Cruzeiro que não quis vender".

O dirigente afirmou que o Corinthians chegou a oferecer dois jogadores, Marquinhos Gabriel e Clayson", mas indicou que, ao menos no momento, o negócio não interessa ao clube.

Sobre Sassá, o vice-presidente afirmou que recebeu uma ligação do procurador do jogador com uma proposta de R$ 10 milhões. "Eu falei que não, pois temos intenção de usar o jogador na Libertadores e por achar R$ 10 milhões pouco. Eu já falei não, imediatamente."

Thiago Neves também despertou interesse do Grêmio. "O André Zanotta (gerente-executivo de futebol), do Grêmio, me ligou e falou que quer o Thiago. Eu pedi uma lista de atletas e falei o valor da multa. Ele ficou de mandar e ainda não mandou. O Cruzeiro quer continuar com o Thiago Neves, mas nós temos que ver se virão propostas e quais jogadores poderiam entrar na troca. É o que o Cruzeiro está aguardando."