Diretoria do Santos decide manter Levir Culpi no comando do time até o fim do ano

A diretoria do Santos decidiu manter Levir Culpi no comando do time. A definição pela permanência do treinador ocorreu após uma reunião entre o presidente do clube, Modesto Roma Júnior, integrantes do comitê de gestão e da comissão técnica da equipe. A manutenção do técnico no cargo teria sido garantida após o dirigente questionar os jogadores, nesta sexta-feira à tarde, sobre o relacionamento do treinador com o elenco.

Havia pressão por parte dos dirigentes do clube para a demissão do treinador após o terceiro empate seguido no Campeonato Brasileiro, ocorrido nesta quinta, diante do Sport, no Recife, pela 29.ª rodada do Nacional - os outros dois foram contra Ponte Preta (em Campinas) e Vitória (no Pacaembu).

E a possibilidade de Levir ser demitido foi vista como grande depois que Modesto não garantiu a permanência do treinador no cargo, em entrevista coletiva dada na manhã desta sexta, quando confirmou que se reuniria com o técnico na parte da tarde. Entretanto, o comandante acabou sendo mantido.

O contrato de Levir Culpi com o clube santista expira em dezembro deste ano. Desta forma, existe a possibilidade de a diretoria aguardar o encerramento do vínculo empregatício para buscar um novo técnico para o time. Levir foi contratado pelo Santos para substituir Dorival Júnior, demitido depois da derrota para o Corinthians, em São Paulo, no primeiro turno do Brasileirão.

Levir, que chegou nesta sexta-feira ao CT Rei Pelé, em Santos, deverá retomar os treinamentos com o elenco visando a partida do próximo domingo, às 17 horas, na Vila Belmiro, diante do Atlético Goianiense, lanterna do torneio, pela 30.ª rodada do Brasileiro.

Os últimos resultados provocaram a queda do time santista na tabela do Nacional da vice-liderança para a quarta colocação. Agora, a equipe tem os mesmos 50 pontos de Grêmio e Palmeiras, mas fica atrás dos concorrentes nos critérios de desempate - possui menos vitórias que ambos (15 a 13).