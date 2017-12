Diretoria do Corinthians descarta utilizar Lucca e Jean na próxima temporada

O volante Jean e o atacante Lucca se destacaram por seus clubes na temporada, mas parece não ter sido o suficiente para convencer o Corinthians a utilizá-los em 2018. O gerente de futebol do clube, Alessandro Nunes, mostrou pessimismo com a possibilidade de contar com ambos para o ano que vem. Segundo ele, o excesso de jogadores na posição é o problema nestes casos.

"São atletas que jamais vamos ignorar, mas vejo com dificuldade (a utilização deles) neste primeiro momento. O Jean voltaria para ser uma terceira opção, pois temos o Gabriel e o Paulo Roberto no setor. É ruim para um atleta que foi titular voltar para ser a terceira opção. Deixamos um parênteses para qualquer boa opção que ele tiver no mercado", disse o dirigente corintiano.

Em relação a Lucca, autor de 13 gols no Brasileiro, a situação é parecida. "Jogamos com Romero e Jadson nos extremos, o Clayson passou a ser titular no fim e ainda temos o Marquinhos Gabriel, além da própria chegada do Júnior Dutra", lembrou Alessandro, justificando a falta de espaço para os jogadores.

Inicialmente, ambos estavam nos planos da comissão técnica para o ano que vem, mas houve uma mudança de rumos e Jean e Lucca são vistos como boas opções para tentar fazer negócio usando-os como moeda de troca. No caso do atacante, ele ainda tem propostas de clubes do exterior.