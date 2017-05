Diretoria da Ponte Preta oficializa acerto com o atacante Emerson Sheik

Praticamente sem chances de conquistar o Campeonato Paulista depois da derrota sofrida para o Corinthians por 3 a 0, em Campinas (SP), no último domingo, pelo primeiro jogo da final, a Ponte Preta oficializou nesta terça-feira o seu principal reforço para o Campeonato Brasileiro. Trata-se do experiente atacante Emerson Sheik, ex-Corinthians e Flamengo.

Sem clube desde que deixou o time rubro-negro carioca em dezembro do ano passado, Emerson Sheik vinha negociando com a Ponte Preta há dois meses. O atacante de 38 anos é aguardado nesta quarta-feira em Campinas para realizar exames médicos e assinar contrato.

"É um jogador que a gente vinha conversando há dois meses. Ele tinha outras propostas, mas passamos o nosso projeto. Ele viu os jogos contra o Palmeiras e falou que gostaria de vir para cá. O que pesa é que sempre foi vencedor por onde passou, tem perfil de Ponte, se doa e é aguerrido em campo", disse o gerente de futebol Gustavo Bueno em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, na reapresentação do elenco.

Além de Emerson Sheik, a Ponte Preta já está acertada com outros três reforços: os laterais João Lucas (ex-Novorizontino) e Fernandinho (ex-Botafogo-SP), além do meia Xuxa (ex-Mirassol). Outras contratações e algumas saídas estão sendo preparadas, mas serão anunciadas apenas após o segundo jogo da final do Paulistão contra o Corinthians, neste domingo, em São Paulo.

