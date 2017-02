Diretor do Corinthians diz que negociação com Drogba foi amadora

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, que desde o início das negociações com o atacante Didier Drogba se mostrava pessimista com o acerto, mais uma vez mostrou seu descontentamento com a negociação e disse que o clube foi amador na forma com que tratou o assunto.

"Gostaria até que ele viesse, mas ano que vem a gente tem que ter os pés no chão e ser mais profissional. Foi muito amador o início dessa negociação e ficaria felicíssimo se ele chegasse, mas eu não acreditava que daria certo", disse o dirigente, em entrevista coletiva após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o São Bento.

Adauto ainda destacou que a negociação partiu do departamento de marketing do clube e não teve a participação da diretoria de futebol. "Se lembrarem lá atrás, em que eu dizia que ele não viria, eu tinha uma convicção, e essa convicção foi confirmada. Depois de quase 20 dias de conversas, disseram que o departamento de futebol rachou com marketing. Mas foi uma ação inicial do marketing, depois fomos consultados e em nenhum momento tive entusiasmo com a vinda dele, porque foi equivocado desde o começo e terminou de uma forma que eu já esperava", comentou o dirigente.

Durante a negociação, Gustavo Herbetta, ex-superintendente de marketing do Corinthians, viajou para a Europa em busca dos representantes do jogador, para tratar do assunto. Após muitas conversas, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, acabou falando diretamente com o jogador, que agradeceu ao convite, mas disse ter outros planos, que não envolviam a possibilidade de atuar no futebol brasileiro.

