Diretor do Corinthians confirma a contratação de Gabriel, ex-Palmeiras

O Corinthians acertou a contratação do volante Gabriel, campeão brasileiro pelo Palmeiras no ano passado. O acerto com o jogador de 24 anos foi confirmado pelo diretor de futebol do clube, Flávio Adauto. O atleta assinou contrato válido por quatro temporadas.

Pela negociação, o clube pagará R$ 7 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta, que pertence ao Monte Azul, do interior paulista. "Já está tudo certo com o Gabriel. O anúncio oficial depende só do marketing e da assessoria de imprensa, mas já está tudo certo", disse o dirigente, em entrevista ao Estado. "Talvez a gente deixe a apresentação para os Estados Unidos. Vamos ver", completou. A delegação corintiana viaja no próximo domingo para os Estados Unidos, onde disputará a Florida Cup.

Gabriel chegou a acertar verbalmente a sua permanência no Palmeiras, mas as negociações esfriaram no fim do ano passado. Assim, como estava apenas emprestado ao time alviverde, ele acabou deixando o clube. Além do Corinthians, equipes do exterior também fizeram propostas pelo jogador, que decidiu aceitar a oferta do time do Parque São Jorge para permanecer no futebol paulista e perto de sua família, natural de Campinas.

Existe a possibilidade de o volante ser oficializado como reforço ainda nesta sexta-feira no Corinthians. A equipe treinará em dois períodos, mas apenas a atividade da tarde será aberta para os jornalistas.

Além de Gabriel, existe a expectativa para a confirmação do zagueiro Pablo e do volante Paulo Roberto como reforços do Corinthians. O clube ainda sonha com a contratação do meia Jadson e busca mais nomes para reforçar o elenco.

Veja Também

Comentários